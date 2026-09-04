美遊客沖繩度假縱火燒飯店 犯案動機…全案最大疑點

日本沖繩縣北谷町是度假勝地。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 沖繩北谷町飯店凌晨遭美國籍旅客縱火，造成多人受傷，警方依縱火與殺人未遂罪逮捕嫌犯，案情仍在調查中。

日本 沖繩熱門度假勝地發生恐怖縱火案，沖繩縣北谷町（Chatan）一間鄰近海灘的飯店於上月15日凌晨突發火災，造成多人受傷，其中一名住客一度陷入昏迷。警方隨後鎖定獨自赴沖繩旅遊的32歲美國籍嫌犯羅伯森（Posedion Alexzander Roberson），並於9月1日依縱火與殺人未遂罪名將他逮捕，3日已移送那霸地方檢察廳偵辦。

綜合日媒與美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，這起火災發生於8月15日凌晨約3時30分，正值日本盂蘭盆節旅遊旺季。位於北谷町的「漢比度假飯店」（Hotel Hamby Resort）突然竄出猛烈火勢，包含嫌犯在內，當時飯店內共有19名住客。由於事發於深夜，許多人在睡夢中措手不及，大火導致飯店部分設施被毀，並造成多人受傷。

其中一名來自大阪府的50多歲男性住客因吸入濃煙，一度因一氧化碳中毒與急性呼吸衰竭失去意識，被緊急送醫救治，目前仍於當地醫院接受治療。

火災發生當下，隸屬於美軍陸戰隊第3遠征軍資訊群的25歲一等兵馬丁尼茲（Marshall Martinez）衝入火場逐一敲門並大喊「失火了」，警示熟睡中的住客疏散，隨後更協助搜救人員救出該名受困且意識不清的大阪男住客。美軍第3遠征軍發言人湯瑪斯（Tyler Thomas）中尉表示，馬丁尼茲因英勇救人表現，目前已被推薦獲頒「海軍與海軍陸戰隊嘉獎勳章」（Navy and Marine Corps Commendation Medal）。

案發後，涉案的羅伯森隨即逃離現場。6天後的8月21日，他又因闖入浦添市（Urasoe）當地的複合式建築物，被警方以涉嫌侵入住宅當場逮捕。羅伯森被捕時矢口否認犯行，聲稱「只是因為門開著才進去的」。然而警方深入調查後發現，他與北谷町飯店火災有重大關聯，隨後於9月1日在浦添警察署以縱火及殺人未遂等罪嫌將他再次逮捕。

警方指出，羅伯森自稱以觀光客身分獨自前往沖繩，案發時入住的正是該飯店。至於為何對自己入住的飯店下手、是否曾與工作人員或其他房客發生糾紛，以及具體的縱火方式與犯案動機，目前仍是全案最大疑點，日本警方正持續調查釐清中。