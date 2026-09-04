尼泊爾洪災1280死5624失蹤 擬用無人機、挑夫救災送援

尼泊爾拉蘇瓦縣波特科西河3日仍可見致命暴洪與土石流留下的水痕。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 尼泊爾與西藏交界遭暴洪土石流重創，累計1280死、5624失蹤，災區道路橋梁盡毀，聯合國與尼國正研議以無人機、直升機和挑夫突破救援困境。

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山 區8月26日發生暴洪與土石流，兩國3日更新災情後，死亡人數增至1280人，另有5624人失蹤。聯合國 警告，道路遭洪水摧毀，援助人員甚至得考慮使用貨運無人機 和挑夫前往與世隔絕的山區社區，要接觸到洪災倖存者面臨極大挑戰。

法新社報導，尼泊爾災害管理當局表示，洪災已造成尼泊爾至少1259人死亡，5083人失蹤；中國官媒則報導，西藏有21人死亡、541人失蹤。聯合國駐地協調員彼得斯．雅希亞（Lila Pieters Yahia）在加德滿都受訪時表示：「災難的規模、破壞的程度，簡直令人難以置信。」

失蹤者包括遊客和朝聖者，其中至少有來自34個國家的800多名外國人。一些家屬正在加德滿都各家醫院和太平間尋找消息。中國嚴格限制媒體採訪與資訊流通，外國記者無法自由在西藏採訪，親屬則透過社群媒體分享失蹤者照片尋人。

洪災摧毀道路、橋梁及水力發電大壩，震央附近社區至今仍與外界隔絕。聯合國正與尼泊爾政府合作送入飲水、衛生用品、食物和藥品。彼得斯．雅希亞說：「進入災區一直非常、非常、非常困難。」

她表示，聯合國正與政府討論使用直升機及貨運無人機運送援助物資，也可能求助於習慣在艱困山區搬運重物的尼泊爾挑夫，以便「盡快把援助物資送進去」。她警告，災難規模如此龐大，「援助難免仍會有缺口」。

尼泊爾外交部長卡納爾（Shisir Khanal）3日向各國外交官簡報時，形容這場災難是「喜馬拉雅海嘯」。他說，這不是普通洪水，「根據我的親眼觀察，現場實際情況遠比影像所能呈現的嚴重」。

外交部發言人切特里（Lok Bahadur Poudel Chhetri）表示，尼泊爾需要重型運輸無人機、臨時橋梁、屍袋和DNA檢測工具等專業國際援助，以協助救災及辨識死者身分，另外還需要行動式航空交通管制系統，以及監測地面震動的寬頻地震儀。