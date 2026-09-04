「林肯號」靠泰休整5天 官兵禁日落後到艷舞酒吧 也禁去藥局

美國海軍航空母艦「林肯號」2日早上駛入泰國東部港口休整5天。甲板上滿是先進戰機，艦身鏽斑處處。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美軍林肯號航母在完成286天部署後停靠泰國休整，官兵終於上岸放鬆，但艦體鏽蝕、補給限制與軍規約束，也凸顯長期海上任務的艱辛。

美國海軍「林肯 號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在支援美伊 戰爭、執行海上封鎖與作戰任務後，於2日駛入泰國 東部春武里府的林查班港（Laem Chabang），讓已286天未踏上陸地的約5000名官兵展開為期5天的靠港休整。經歷長期部署，林肯號艦體出現大片鏽蝕斑塊，艦長基勒（Dan Keeler）形容航艦「看起來就像停車場裡的一輛髒車」。官兵下船後對重返陸地感到無比期待，水兵布里斯（Breese）直呼：「現在感覺很不真實，就像在做夢一樣。」

根據美聯社、路透及衛報報導，林肯號自去年11月出海至今已部署286天，創下當代海上連續航行天數紀錄。隨著航母「華盛頓號」接棒巡弋中東，林肯號官兵搭乘40輛巴士抵達觀光勝地芭達雅（Pattaya）休假，但必須遵守嚴格限制：日落後不得進入以艷舞酒吧聞名的「6巷」（Soi 6）等區域，不得從事水上運動、高空彈跳、摔角拳擊等危險活動，也不得前往藥局，以免取得在泰國不需處方、但在美國可能須憑處方取得的藥物。

針對美國國內報導指艦上生活條件惡化與重要物資短缺，艦長基勒澄清報導與實際情況存在落差。他表示艦上食物充足，但因新鮮蔬果取得困難而停止供應，肥皂與牙膏等用品也必須控管。基勒說明，艦體鏽蝕是長期部署下的正常現象，並表示首次服役的水兵抱怨生活條件相當常見，指艦上官兵「被捲進一場選舉周期裡，像足球一樣被踢來踢去」。

對於川普聲稱270天部署「遠遠不夠久」的言論，基勒回應「總統的言論僅代表他自己」。而被問及艦上傳出的自殺未遂事件時，基勒拒絕正面回答，僅表示調查仍在進行中。他強調林肯號很快就要返家，返航時程沒有重大延誤，但仍需定期靠港補給。

泰國官方強調，林肯號靠港整補符合條約規定，與中東衝突無關。因應美軍到訪與軍規嚴禁嫖娼的規定，芭達雅警方已於上周末發動掃黃，逮捕50名涉嫌賣淫者，並在各大海灘與夜生活區域加強巡邏。另一方面，當地商家則對美軍到訪寄予厚望，服裝店主特意進貨籃球衣與大象圖案長褲，小吃攤主也期待美軍消費能帶動港口周邊生意。

美軍航母林肯號2日在泰國東部靠港休整5天，泰國東部濱海觀光重鎮芭達雅街頭1日已見歡迎標語。（美聯社）