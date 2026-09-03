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中國競爭及美國關稅夾擊 福斯汽車將裁減10萬人求生

中央社／法蘭克福3日電
福斯汽車管理階層與工會達成協議，將在10年內裁減10萬名員工，成為全球汽車產業史...
福斯汽車管理階層與工會達成協議，將在10年內裁減10萬名員工，成為全球汽車產業史上最大規模的重整計畫。(路透)

面對中國車企競爭、美國關稅電動車需求疲弱等壓力，德國福斯汽車集團（Volkswagen）管理階層與工會達成協議，將在10年內裁減10萬名員工，成為全球汽車產業史上最大規模的重整計畫。

法新社報導，福斯表示已批准一項計畫，將再裁減約5萬名員工，加上先前已達成協議的另外5萬人，總計將裁減10萬名員工，相當於福斯全球員工總數15%左右。

除福斯本身品牌外，還包括奧迪（Audi）與保時捷（Porsche）等10個品牌的福斯汽車集團表示，「按照經濟現實，有系統地調整員工人數至關重要。」

受到美國關稅、電動車需求不穩定，以及最重要的是來自中國市場和中國車商的激烈競爭，這家歐洲最大汽車製造商目前正陷入困境。

福斯指出，公司管理階層與工會都同意，德國境內位於漢諾威（Hannover）、恩登（Emden）、茲維考（Zwickau）和內卡蘇爾姆（Neckarsulm）等4座工廠的長期未來無法獲得保證；不過，福斯也表示正在研議這些工廠的其他用途。

如果這些工廠真的關閉，將是福斯首次在德國境內關閉完整的大型工廠。

福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）說：「監事會已一致批准今天提出的執行董事會未來計畫。這對福斯集團的未來發展是一個強烈訊號。」

在正式批准這些計畫之前，工會與管理階層曾公開爆發激烈爭執。工會指責管理階層沒有對員工坦誠相待，因為「可能裁減10萬名員工」的數字經由媒體曝光後，公司才向內部員工進行說明。

德國「經濟週刊」（WirtschaftsWoche）日前報導，公司管理階層正在研究如何繞過監事會的方式。這項報導激怒了勢力強大的德國金屬工業工會（IG Metall），他們將這種想法形容為「胡說、垃圾、鬼話」。

福斯今天聲明指出，「監事會已要求執行董事會制定一套經過調整的決策模式與集團架構」，並稱批准門檻將「相應調整」以符合業界標準做法。

根據1960年福斯汽車民營化法案的規定，監事會須有2/3成員同意，才能通過「設立或遷移」工廠的決議。這條規定被廣泛解讀為，由於勞工代表掌握監事會半數席次，因此他們實際上擁有阻止工廠關閉的權力。

在德國其他汽車製造商中，類似的決策通常只需要簡單多數即可通過。

精華 FAQ

  • 福斯指出，主要壓力來自中國車企激烈競爭、美國關稅，以及電動車需求不穩定等因素，導致公司必須依經濟現實調整人力與組織。

  • 福斯將在10年內總計裁減10萬名員工，其中包括先前已協議的5萬人與新批准的約5萬人，約占其全球員工總數的15%。

  • 漢諾威、恩登、茲維考與內卡蘇爾姆4座德國工廠的長期未來都不保，若真的關閉，將是福斯首次在德國關閉完整的大型工廠。

電動車 德國 關稅

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