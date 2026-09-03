近代首見 北極緊張！丹麥首見義務役部隊進駐格陵蘭

丹麥政府近期派遣義務役部隊進駐格陵蘭，為近代史上首見；圖為丹麥士兵2026年1月間參與北約(NATO)演習「北極耐力」(Arctic Endurance)行動。 (取材自丹麥國防部)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 丹麥首度派遣義務役部隊進駐格陵蘭，強化北極部署。

丹麥首度派遣義務役部隊進駐格陵蘭，強化北極部署。 重點二： 美國要求取得格陵蘭後，丹麥加速提升北極防務。

美國要求取得格陵蘭後，丹麥加速提升北極防務。 重點三：此次演習結合北約任務，聚焦極寒作戰與生存訓練。

美國要求取得格陵蘭 (Greenland)這塊丹麥 的半自治領地後，丹麥政府加強在北極地區的部署，近期已派遣義務役部隊進駐格陵蘭，為近代史上首見。

路透報導，美國總統川普(Donald Trump)一再以國家安全為由，試圖取得格陵蘭，並指責丹麥政府忽視北極防務。丹麥與格陵蘭已明確拒絕這項提議。

這批義務役是丹麥擴大徵兵新計畫下的首批成員，計畫目標是讓培訓出的士兵能夠在丹麥最具戰略重要性及挑戰性的地區之一執行任務。

19歲義務役成員大衛(David)告訴路透：「這不只是展現我們的存在，也顯示出我們不只想到自己，還在意格陵蘭的人民。」

丹麥防長承認多年來對北極的投資不足後，政府已承諾投入數十億美元強化北極防務。

連指揮官吉普森(Laura Jepsen)上尉表示，他們在這裡的角色「就是持續訓練義務役與士兵，以及透過在北極的地形與氣候中進行訓練，來獲得更多經驗」。

這批義務役正在參與名為「北極耐力」(Arctic Endurance)的丹麥軍演，演習目標是訓練士兵在極端寒冷條件下的作戰與生存能力。

這項演習也是北大西洋公約組織(NATO)今年啟動的「北極哨兵」(Arctic Sentry)任務的一環，任務目的除了加強北約在北極的部署，還有緩和川普針對格陵蘭發言後北約內部的緊張氣氛。

目前北極地區以俄羅斯的軍事部署規模最大。俄羅斯已批評，北約在這個地區日益活躍，構成直接安全威脅，並增加對抗風險。

中國也在這個礦產豐富的地區加強行動，大多是與俄國合作進行。

訓練期間，這些丹麥義務役成員在北極圈以北移動，舉目所及盡是岩石裸露且開闊無樹的地貌。

22歲義務役成員安東(Anton)說：「我認為這傳達出一個訊息，那就是丹麥為了未來著想，正在強化自身實力。」