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林肯號出海286天創紀錄 停泰國休整 5千美軍終上岸

編譯周辰陽／綜合2日電
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美國海軍航空母艦「林肯號」2日駛入泰國春武里府林查班深水港，後方可見海灘度假城市...
美國海軍航空母艦「林肯號」2日駛入泰國春武里府林查班深水港，後方可見海灘度假城市芭達雅。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林肯號航空母艦連續航行286天後首度停靠泰國休整。
  • 重點二：約5000名官兵上岸，艦隊分別停泊林查班等港口。
  • 重點三：長期支援中東任務引發補給與官兵身心狀況關注。

美國海軍「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦在海上創紀錄地連續航行286天、並結束中東艱苦部署任務後，2日終於停靠泰國東部林查班港。

美聯社記者目睹搭載約5000名軍人的「林肯號」，在驅逐艦「彼得森號」(USS Frank E. Petersen Jr.)駛過後不久，進入春武里府林查班(Laem Chabang)港。美國駐曼谷使館證實，「林肯號」打擊群已抵達當地，這也是「林肯號」自2025年展開這次部署、在海上度過286天後，首次完整靠港休整。

「林肯號」艦長基勒(Dan Keeler)表示：「林肯號訪問林查班，清楚展現我們對泰國盟友及夥伴長久以來的承諾，而我們所有人都非常興奮，能讓泰國成為這次歷史性部署的第一個停靠港口。」

根據使館聲明，「小法蘭克．E．彼得森號」停靠附近的席拉差(Sriracha)港，飛彈巡洋艦「斯莫爾斯號」(USS Robert Smalls)則停靠鄰近羅勇府的瑪達浦(Map Ta Phut)。

「林肯號」此前一直支援美國對伊朗的戰爭。長期部署期間，船員傳出心理健康狀況惡化，食物及衛生用品等物資也出現短缺，引發外界對官兵身心狀況及補給問題的擔憂。預計許多官兵將前往附近熱門海濱城市芭達雅。當地官員歡迎美軍到訪，並期待帶動地方經濟，目前也已加強維安，以確保訪問順利。

泰國官員表示，「林肯號」此次停靠主要供官兵休息與恢復，之後將返回美國基地。通常部署於亞洲的「華盛頓號」(USS George Washington)航空母艦，已於8月接替「林肯號」在中東執行任務。

精華 FAQ

  • 林肯號在結束中東艱苦部署後，首次完整靠港休整，泰國林查班港是此次返航途中安排的第一個停靠點，主要讓官兵下船休息、恢復體力，並展現美泰盟友情誼。

  • 林肯號此次在海上連續航行286天，創下相當長的部署紀錄。美聯社指出，這是它自2025年展開這次任務以來，首次完整靠港休整，顯示任務強度相當高。

  • 因為長期部署期間，船員傳出心理健康惡化，食物及衛生用品也曾短缺，外界因此擔心官兵身心負荷與後勤補給是否足夠，泰國此次停靠也被視為重要的恢復機會。

泰國 林肯

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