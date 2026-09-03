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避地緣政治動盪 荷蘭央行86公噸黃金離美、加移到這國

編譯中心／綜合2日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：荷蘭央行將86公噸黃金自美加移往英國。
  • 重點二：官方稱因地緣政治動盪加劇，須提高調度韌性。
  • 重點三：倫敦持有比紐約和渥太華更利於交易與動用。

荷蘭中央銀行2日表示，由於「地緣政治動盪加劇」，該行已將86公噸的黃金儲備，從美國和加拿大移往英國。

中央社引述法新社報導，荷蘭中央銀行(DNB)表示，黃金儲備存放在倫敦，比存放在紐約和渥太華更容易進行交易。

荷蘭央行在聲明中表示：「這讓荷蘭央行在危機狀況下能以最快速度調動。」

荷蘭央行總裁史雷沛(Olaf Sleijpen)表示：「透過這個步驟，我們提高黃金儲備的可調動性。我們假設永遠不需要動用這些黃金，但仍有必要加強我們的韌性與準備。」

荷蘭央行表示，截至2025年底，荷蘭黃金總儲備量為612.4公噸，價值達722億歐元(約836.5億美元)。

在這次調整動作前，荷蘭央行將31.3%的黃金儲備存放紐約，以及19.7%存放渥太華。

調整之後，存放於紐約和渥太華的黃金儲備比例都降至18.5%。

存放倫敦的黃金儲備比例則從18.1%增至32.1%。荷蘭央行仍有30.8%的黃金儲備存放國內。

荷蘭央行表示，這次移轉行動一部分透過買賣方式進行，一部分則透過實體黃金運送完成。

該行將超過27公噸的實體黃金，從美國和加拿大運往塞斯特(Zeist)。同等數量的黃金則從塞斯特運往倫敦，從而避免熔化金條。

荷蘭央行表示：「透過結合買賣與實體運輸，分散了實體移轉大量黃金的相關風險。」

精華 FAQ

  • 荷蘭央行表示，主要原因是地緣政治動盪加劇，希望提升黃金儲備在危機情況下的可調動性與韌性，並讓資產更容易被快速交易或動用。

  • 這次調整共涉及86公噸黃金，部分從美國和加拿大移往英國。另有超過27公噸以實體運送方式在塞斯特與倫敦之間調整配置。

  • 調整後，倫敦持有比重由18.1%升至32.1%，紐約與渥太華皆降至18.5%，國內仍保有30.8%。荷蘭央行並以買賣加實體運輸分散風險。

加拿大 央行

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