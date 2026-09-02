巴黎協定防線快要失守 聯合國警告全球暖化程度幾年內突破1.5°C

聯合國最新氣候報告警告，全球暖化程度在幾年內，可能會超越比工業化前平均氣溫水準高1.5°C的幅度。（美聯社）

自各國於2015年簽署「巴黎協定」以來，聯合國 一直定期公布報告，揭露全球將暖化 程度控制在比工業化前平均氣溫水準高攝氏1.5度（1.5°C）之內的進展。但最新的報告宣告這一時代即將結束，因為全球氣溫上升程度很可能在未來幾年內突破1.5°C。

根據2日公布的報告，全球暖化程度在幾年內可能超越1.5°C，即使在最佳情況下，也只能把氣溫最高升幅限制在大約1.8°C的水準，而按照目前各國的政策，暖化峰值可能高達約2.6°C。（目前全球長期暖化程度約為1.4°C，短期內偶爾會出現超過這一水準的升溫。）

由於暖化程度勢必「超標」，那麼氣候目標就必須轉變為「超標、達到高峰值、下降」，也就是讓氣候變遷 的趨勢逆轉，理想情況是在本世紀結束前實現。

南非夸祖魯-納塔爾大學榮譽教授、聯合國環境規劃署報告《限制超標》共同作者羅伯茲表示，「我們正處於一個非常關鍵的時刻。各國的雄心程度將真正決定暖化超標的狀態究竟會持續數十年，還是持續數千年。」這份報告直接以全球暖化程度突破1.5°C為前提，並提出如何重新回到1.5°C以下的路徑。

要降低地球的氣溫，首先必須迅速減少來自化石燃料的溫室氣體排放，同時還必須從大氣中移除二氧化碳，包括透過像是重新造林自然方式或直接從空氣中進行碳捕捉等科技方式。