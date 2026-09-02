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全球3100條躍動冰川恐致命 亞洲近10萬條急速融化中

編譯中心／綜合1日電
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尼泊爾與中國西藏交界地帶爆發致命山洪，至今已造成兩國逾千人喪命，專家推測原因是冰...
尼泊爾與中國西藏交界地帶爆發致命山洪，至今已造成兩國逾千人喪命，專家推測原因是冰河崩塌形成堰塞湖後潰決。 (歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼泊爾與西藏山洪疑因冰河崩塌潰決，已逾1000人死亡。
  • 重點二：全球逾3100條躍動冰川存在風險，集中於高山亞洲等地。
  • 重點三：亞洲約9萬5000條冰川急速融化，恐在2100年前大幅消失。

尼泊爾與中國西藏交界地帶爆發致命山洪，至今已造成兩國逾千人喪命，專家推測原因是冰河崩塌形成堰塞湖後潰決。科學家警告，全球有超過3100條「躍動冰川」，可能引發洪水與雪崩。亞洲更是有近10萬條冰川正在急速融化中。

尼泊爾當局1日表示，尼泊爾境內至少987人死亡，使這場災難的死亡人數突破1000人。尼泊爾總理夏哈(Balendra Shah)呼籲國際社會採取行動，正視氣候災害。

中國官媒稍早證實西藏有16人喪命。自8月26日爆發洪災以來，中尼兩國死亡數已達1003人。

提供科學、健康、環境領域最新發現的新聞網站「每日科學」(Science Daily)報導，隨著氣溫上升，全球多數冰川正不斷縮小。不過，有一小部分冰川的行為截然不同，且這些冰川可能造成更大的危險。

由英國朴茨茅斯大學(University of Portsmouth)主導的國際科學家團隊，前一段時間完成一項針對所謂「躍動冰川」(surging glacier，指冰川推進速度暴衝)的大規模全球性研究，檢視這些冰川帶來的風險，以及氣候變遷如何影響這些突發事件發生的時間與地點。

冰川躍動的成因

冰川躍動是指原本緩慢移動的冰川，速度突然大幅增加。這段期間，大量的冰會迅速被推向冰川前緣，經常導致冰川向前推進。這類躍動可能持續數年，且許多冰川會反覆經歷躍動與長時間平靜的循環。

這項發表於「自然評論：地球與環境」(Nature Reviews Earth and Environment)的研究，彙整了全球超過3100座曾出現躍動現象的冰川資料。這些冰川並非平均分布於全球，而是集中在特定地區，包括北極地區、高山亞洲(High Mountain Asia，指包含青藏高原及其周邊崇山峻嶺如喜馬拉雅山脈、喀喇崑崙山脈等高海拔地理區域)以及安地斯(Andes)山脈。

根據這些資訊，科學家辨識出81條在躍動時威脅最大的冰川。這些冰川多位於高山亞洲的喀喇崑崙山脈，人口稠密的山谷及重要基礎設施就位於其下方。這些冰川通常規模龐大、鄰近居民，且容易反覆發生躍動。

研究第一作者、朴茨茅斯大學環境與生命科學學院的資深講師暨冰川學家羅維爾(Harold Lovell)博士表示：「躍動冰川非常罕見，且容易帶來麻煩。如同一位冰川學家形容，這些冰川就像儲蓄帳戶一樣存著冰，但在短時間內卻像黑色星期五(Black Friday)特賣一樣一次花光。不過，這類冰川數量雖僅占全球冰川的百分之一，卻涵蓋全球冰川面積將近五分之一。它們的行為有時會導致嚴重甚至災難性的自然災害，影響成千上萬人。」

躍動冰川為何更脆弱

研究發現顯示，這些冰川並未因為躍動狀態而免於氣候變遷的影響，事實上，躍動現象反而可能讓冰川變得更敏感。在躍動期間，冰川可能失去大量冰層，進一步加劇部分地區的冰量流失。

冰川一旦躍動，冰層可能覆蓋建築、道路與農地，並且阻斷河流，形成不穩定的湖泊，這些湖泊一旦潰決，可能引發嚴重洪水。

此外，突然釋放的大量水流也可能造成破壞性洪水，造成冰河突然脫落，引發大量冰塊與岩石的雪崩；高速移動的冰層會產生深層裂縫，使冰川作為聚落間通道、觀光或登山路線時極度危險。

亞洲近10萬冰川急速融化

另外，根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國科羅拉多州立大學(Colorado State University)地球科學教授麥格拉斯(Dan McGrath)指出，亞洲山區約有9萬5000條冰川，總面積與韓國相仿。

麥格拉斯說：「這些冰川正以非常快的速度失去質量，僅僅此一地區的冰川每年融化的水量，就足以將紐約帝國大廈(Empire State Building)滅頂。」

不含尖頂，帝國大廈的高度約為381公尺。這意味著亞洲山區每年冰川的消融量也差不多是這個數字。

類似尼泊爾洪災的災害早已在某些專家預料之中，南佛羅里達大學(University of South Florida)地質學教授古利(Jason Gulley)曾研究過尼泊爾及其他地區的冰川水文情況，他在「紐約時報」的一篇評論文章中指出，尼泊爾冰川的融化就像一顆「定時炸彈」。

過去20年，古利曾6度前往尼泊爾冰川地區進行探險，他說，自1990年代以來，中國與尼泊爾邊境地區已經發生過數十次「冰川崩塌」。

古利表示，如果不遏制二氧化碳排放，到2100年，亞洲高山地區現存冰川有多達75%可能會因氣溫上升而消失。隨著氣溫升高和冰川融化，融水會再次形成巨大的湖泊，對下游附近地區構成潛在威脅。

尼泊爾與中國西藏交界地區26日爆發嚴重山洪，29日空拍圖可見努瓦科特縣德維加特的...
尼泊爾與中國西藏交界地區26日爆發嚴重山洪，29日空拍圖可見努瓦科特縣德維加特的街道與房屋被泥漿覆蓋。(路透)

精華 FAQ

  • 專家推測，災害可能源於冰河崩塌後形成堰塞湖，再因湖水潰決引發山洪。這類事件常伴隨大量冰、水、土石突然釋放，破壞力極大。

  • 研究彙整超過3100條曾出現躍動的冰川，分布並不平均，主要集中在北極地區、高山亞洲，以及安地斯山脈。其中高山亞洲的喀喇崑崙山脈風險特別高。

  • 因為亞洲山區約有9萬5000條冰川正在快速失去質量，若排放不減，至2100年可能有多達75%消失。冰川退縮還會形成不穩定湖泊，增加下游洪災威脅。

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