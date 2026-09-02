我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

尼泊爾促美中印氣候賠償 外長：洪水根本不足以形容災情

編譯周辰陽／綜合1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼泊爾與西藏邊境附近日前發生冰川洪水，尼泊爾軍警人員1日安放身分不明的罹難者遺體...
尼泊爾與西藏邊境附近日前發生冰川洪水，尼泊爾軍警人員1日安放身分不明的罹難者遺體。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼泊爾洪災重創喜馬拉雅山區，地方政府形容災情遠超一般洪水。
  • 重點二：外長卡納爾要求中國、美國與印度等排放大國承擔氣候賠償責任。
  • 重點三：災後已出現大量房舍與基建損毀，聯合國估廢棄物超過240萬噸。

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生前所未有的暴洪與土石流，尼泊爾如今深陷嚴重的人道與基礎設施危機。外交部長卡納爾(Shisir Khanal)接受當地媒體Kantipur TV專訪時表示，尼泊爾正將災後外交立場從請求人道援助，轉向要求氣候賠償，他並點名全球排放量排名前三的中國、美國與印度

加德滿都郵報報導，卡納爾表示，事發當天上午9時左右第一波消息傳來時，原以為只是一般季節性的河川水位上升，但在災區待了一整天後才意識到，「洪水」根本不足以形容災情。

他說：「這不是一般洪水，浪高達20至30公尺，速度測得每小時180公里，這場災難的速度有如龍捲風。許多人稱之為『喜馬拉雅海嘯』確實有道理，這種規模的災難完全超出當代尼泊爾人的記憶。」

初步評估顯示，努瓦科特(Nuwakot)、拉蘇瓦(Rasuwa)與達丁(Dhading)3地共10個市鎮、涵蓋30至32個行政區受到重創，下游地區也傳出災情。數以萬計的私人住宅受損，學校及投資達數十億盧比的水力發電工程也遭重創。

被問及外界批評政府未及時尋求國際協助、選擇依靠自身資源時，卡納爾強調，尼國沒有延誤或僵化應對。洪水當天上午11時仍朝達丁奔流時，總理夏哈(Balendra Shah)已召開國家災害委員會會議，並動員安全部隊展開搜救。尼方第二天確認需要專業隧道救援後立即對外求援，72小時內國際專業救援團隊已投入行動。

卡納爾先前曾表示，尼泊爾不會再把災後援助單純視為「人道援助」或雙邊贈款。他指出，尼泊爾的溫室氣體排放量幾乎可以忽略不計，卻正在為一場並非由尼泊爾造成的全球危機付出最沉重代價，「冰川快速融化，以及這些災難性的山區海嘯，都是全球氣候變遷的直接後果。」

他表示，尼泊爾正把外交架構從「援助」轉向「正義與賠償」：「這不是慈善問題，而是法律與道德責任問題。」他並點名全球排放量排名前三的中國、美國與印度，認為這些主要工業排放國對尼泊爾等脆弱國家負有歷史賠償責任。

卡納爾指出，尼泊爾財政部已向國際夥伴發出氣候賠償索賠函，未來也將在各個國際場合堅定提出這項議題。他說：「這攸關文明的存續。南亞超過20億人口仰賴恆河、特里蘇里河等河川，一旦喜馬拉雅冰川消失，這些人口的水資源安全將遭到永久性破壞。我們所倡議的不只是尼泊爾，而是南亞文明的存續。」

另據CNN報導，中國與尼泊爾邊境嚴重洪災死亡人數超過1000人，聯合國開發計畫署(UNDP)初步估算，洪災過後產生逾240萬噸廢棄物。這些廢棄物包含建築物殘塊、家中物品、植物、石塊以及沉積物。

根據聲明，廢棄物數量之多，凸顯「災害破壞的嚴重程度，及當地住戶清理家園、道路和公共空間並著手重建時所面臨的挑戰」。

精華 FAQ

  • 卡納爾表示，這次災害根本不能只稱為洪水，因為浪高達20至30公尺、速度高達每小時180公里，威力如同龍捲風，甚至可被稱為「喜馬拉雅海嘯」。

  • 尼泊爾認為自身溫室氣體排放幾乎可忽略，卻承受最嚴重後果，因此不再只把災後支援視為慈善，而是要求主要排放國負起法律與道德上的賠償責任。

  • 災情重創努瓦科特、拉蘇瓦與達丁等地，許多住宅、學校和水力發電工程受損，聯合國估計還有逾240萬噸廢棄物待清除，重建難度非常高。

喜馬拉雅山 印度 尼泊爾

上一則

全球3100條躍動冰川恐致命 亞洲近10萬條急速融化中

下一則

尼泊爾山洪罹難者破千人 報告揭災前幾天至少2肉眼警訊

延伸閱讀

土石流發生第三天 習近平向尼泊爾總統致慰問電：願積極協助開展救援

土石流發生第三天 習近平向尼泊爾總統致慰問電：願積極協助開展救援
尼泊爾接受外援但有限制 一般搜救靠自己 重建需40至50億美元

尼泊爾接受外援但有限制 一般搜救靠自己 重建需40至50億美元
尼泊爾洪災拒外國協助搜救不到1天 多國施壓後改口

尼泊爾洪災拒外國協助搜救不到1天 多國施壓後改口
暴洪近600死、2500失蹤 尼泊爾同意多國搜救

暴洪近600死、2500失蹤 尼泊爾同意多國搜救

熱門新聞

外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中心（King Hussein Cancer Center）。(路透)

沒有告別派對…哈利、梅根悄搬離加州 鄰居：社區幾乎沒人發現

2026-08-30 20:00
川普政府嚴格執行卡車司機必須會說英語，運輸部已關閉違規的110家駕駛學校。（路透）

英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事

2026-09-01 13:20
哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？