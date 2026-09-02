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尼泊爾山洪罹難者破千人 報告揭災前幾天至少2肉眼警訊

編譯盧思綸／即時報導
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尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區8月26日發生嚴重山洪，左圖為山洪前衛星影像，...
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區8月26日發生嚴重山洪，左圖為山洪前衛星影像，右圖為山洪後影像，可見地貌明顯改變。（美聯社）

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區上周發生嚴重山洪，兩地累計已1019人罹難、4462人失蹤。彭博報導，這起巨災徹底改變兩側河谷地形，尼泊爾政府甚至不知道從何開始重建。CNN引述專門監測山區環境風險的科學團隊HiRISK最新報告指出，其實災難發生前幾天已經出現一些肉眼可見的變化警訊，這些徵兆包括冰川融水明顯轉為褐色，以及崩塌前數天，周邊基岩坡面的裂縫已開始持續擴大。

美聯社報導，截至1日最新統計，尼泊爾已確認1003人死亡、3916人失蹤，其中失蹤者包括583名外籍人士；中國通報西藏地區16人死亡、546人失蹤，其中261人為外籍人士。

事發當時，喜馬拉雅地區冰川與山體崩塌，大量洪水、泥漿、岩石與冰塊以時速約160公里衝下河谷，沿途沖毀聚落、道路與橋梁，改變尼泊爾與中國西藏一側兩大河谷的地貌。

曾參與2015年尼泊爾強震重建的尼泊爾國家重建局前局長波卡雷爾（Govind Raj Pokharel）指出，這次災情與地震截然不同。他說：「地震過後，就算房子倒了，土地還在，你還可以重建。但這一次，我們要在哪裡重建？」

根據HiRISK報告，當地近期雖已建置部分早期預警系統，但主要監測中國境內數座冰川湖，事發區域並沒有針對冰川相關災害運作中的預警機制。中尼官員今年5月才曾討論加強喜馬拉雅地區災害監測合作。

HiRISK指出，由於冰川崩塌初期移動速度極快，即使有傳統預警系統，最先受創的邊境檢查站恐仍來不及撤離；但更下游地區若能爭取10分鐘以上預警時間，完善系統原本可能挽救「相當多人的性命」。

史汀生中心資深研究員羅德（Austin Lord）指出，這次災害發生在監測「盲區」，幾乎無法事先偵測，凸顯尼中加強跨境災害資訊共享與合作分析的必要性。

精華 FAQ

  • 截至最新統計，尼泊爾與中國西藏地區合計已1019人罹難、4462人失蹤，其中尼泊爾與西藏兩地都出現大量死傷與外籍人士失蹤情形，災情極為嚴重。

  • 報告指出，災前幾天已出現兩項肉眼可見變化：冰川融水明顯變成褐色，以及崩塌前數天周邊基岩坡面的裂縫持續擴大，顯示山體已處於不穩定狀態。

  • 專家表示，事發區域屬於監測盲區，現有預警系統又主要監控中國境內冰川湖，難以及時偵測崩塌；若尼中能共享資訊、加強聯合分析，或可爭取更多撤離時間。

冰川 尼泊爾

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