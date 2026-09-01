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法國前總理巴拉杜逝世 馬克宏悼「心繫國家」

中央社即時報導
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法國前總理巴拉杜逝世，享壽97歲。(路透資料照)
法國前總理巴拉杜逝世，享壽97歲。(路透資料照)

主導國企私有化的法國前總理巴拉杜（Edouard Balladur）逝世，享壽97歲。現任總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天證實這項消息，總統馬克宏與前總統沙柯吉亦發文致哀。

綜合路透社與法新社報導，出生於土耳其的巴拉杜，1993年3月至1995年5月擔任法國前總統密特朗（Francois Mitterrand）最後一任總理，期間主導國有企業大規模私有化，也大力推動退休金制度改革。

巴拉杜1995年挑戰總統大位，不過激烈競爭後，敗給昔日盟友席哈克（Jacques Chirac），後者一直擔任總統至2007年。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，巴拉杜是「心繫法國」的「忠誠公僕」。前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）則表示，他失去一位「榜樣，導師和朋友」。

沙柯吉在社群媒體寫道，「今晚，我哀悼生命中最重要的人之一離世。」

巴拉杜家人表示將舉行私人彌撒，但未透露更多細節。巴拉杜死因目前並未公布。

巴拉杜政治光譜中間偏右，曾主導1990年代聲勢浩大的私有化運動，對象包括知名的法國興業銀行（Société Générale），後來併入法國巴黎銀行（BNP Paribas）的巴黎銀行，以及法國電視一台（TF1）。1993年，他亦推動極敏感的退休金改革。

勒克努在X表示，「巴拉杜與法蘭西第五共和國50年的歷史緊密相連。從他早期與龐畢度（Georges Pompidou）共事，到被任命為總理，他始終是我國公共生活中的重要人物。」

巴拉杜任內削減稅賦與政府支出、鬆綁勞動市場、解除物價管制。他行事刻板拘謹，批評者常將他描繪成冷漠疏離、不諳世事。在漫畫家筆下，巴拉杜成為戴著假髮、坐在轎子裡的貴族。諷刺週刊「鴨鳴報」（Le Canard enchaîné）稱他是「彬彬有禮的自負先生」。

巴拉杜在多位政商人物的早期生涯扮演重要角色，其中包括沙柯吉與巴紀爾（Nicolas Bazire），兩人1995年都曾協助巴拉杜競選總統。巴紀爾後來離開政壇，成為LVMH集團億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）左右手。

巴拉杜1995年的敗選對他的聲譽造成持久性傷害，因為法院對其資金來源展開調查。經歷他所稱「長達四分之一世紀的誹謗」後，巴拉杜終於在2021年獲判無罪。

精華 FAQ

  • 這項消息由現任法國總理勒克努證實。巴拉杜享壽97歲，馬克宏與前總統沙柯吉也先後發文致哀，悼念這位曾深刻影響法國政壇的前總理。

  • 他在1993年到1995年任總理期間，主導國有企業大規模私有化，推動退休金制度改革，同時削減稅賦與政府支出，並鬆綁勞動市場、解除物價管制。

  • 他1995年挑戰總統大位失利後，因競選資金來源遭法院調查而受重創，形象長期受損。經歷自稱長達四分之一世紀的誹謗後，他直到2021年才被判無罪。

馬克宏 土耳其

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