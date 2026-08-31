尼泊爾洪災逾950死、4400人失蹤 家屬將希望寄託手機最後訊號

尼泊爾拉蘇瓦縣貝特拉瓦蒂市集遭致命暴洪與土石流侵襲，建築受損並覆滿泥土，攝於8月30日。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼泊爾與西藏交界洪災已釀超過950死、逾4400失蹤。

尼泊爾與西藏交界洪災已釀超過950死、逾4400失蹤。 重點二： 失蹤者家屬查詢手機最後訊號，盼縮小搜救範圍。

失蹤者家屬查詢手機最後訊號，盼縮小搜救範圍。 重點三：逾900名水電工人失聯，部分疑困在被泥土淤塞隧道。

尼泊爾 與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山 區8月26日發生暴洪與土石流，目前兩地合計死亡人數已超過950人，另有超過4400人失蹤。愈來愈絕望的家屬把希望寄託在手機最後發出的訊號，尋找失蹤親人。

美聯社8月31日報導，尼泊爾災害管理機構表示，已統計到939人死亡、3925人失蹤，其中包括592名外國人。中國當局30日通報16人死亡、546人失蹤，其中261人是外國人，包括超過100名尼泊爾人。

尼泊爾獨立電力生產商協會（IPPAN）表示，12個受洪災破壞的水力發電計畫至少有900名工人下落不明，其中約500人據信受困隧道。26日洪災發生時，部分工人設法打電話求救，另有成功逃生的工人表示，許多同事仍在隧道內。目前尚不清楚救援人員此後是否曾與受困工人取得聯繫，找到生還者的機會也正在降低。尼泊爾軍方表示，目前已從3條充滿泥土的隧道中尋獲4具遺體。

外界對中國一側受災者所知甚少。央視報導，救援與災後復原工作包括重建通往中尼邊境吉隆口岸的道路，目前道路淹在2至3公尺深的水下，工人在距離邊境僅略超過1公里處重新鋪設部分道路，卡車則在因連日降雨而更加湍急的水流旁運送巨石。

加德滿都郵報報導，洪災重創拉蘇瓦與努瓦科特的通訊後，愈來愈多家屬要求執法機關與電信公司查詢失蹤者手機最後上線時間，以及當時連接的行動通訊基地台。

華為尼泊爾交付與服務主管GC（Nabin GC）表示，一座行動通訊基地台通常會將涵蓋範圍分成A、B、C等3個區段，讓網路營運商辨識手機連線的大致方向，進而判斷手機是在河流一側還是山區一側。

電信專家表示，這些資訊能顯示失蹤者在洪水來襲時是否位於河流附近，或正朝較高處移動，有助縮小搜尋範圍，但無法精確定位，也無法確認失蹤者究竟是生是死。

尼泊爾電信業者、警方及國家災害風險降低與管理局（NDRRMA）都收到愈來愈多家屬要求，希望透過失蹤親人的手機號碼取得資訊。NDRRMA資深分區工程師什雷斯塔（Sushil Kumar Shrestha）表示，「在這種情況下，即使只是一個手機號碼，也能帶來一線希望。」