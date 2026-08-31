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洪災發生後 尼泊爾與西藏累計仍有85名美國公民失聯

記者顏伶如／即時報導
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喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流之後，迄今在尼泊爾與西藏累計仍有85名美國公民...
喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流之後，迄今在尼泊爾與西藏累計仍有85名美國公民失聯。圖為29日在尼泊爾努瓦果德縣代維卡德，受災民眾清理家中物品。（新華社）

國務院30日指出，喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流之後，迄今在尼泊爾與西藏累計仍有85名美國公民失聯。華盛頓郵報31日報導，失蹤美國公民當中有許多人是參加私人旅遊行程前來完成岡仁波齊峰(Mount Kailash)徒步之旅。「馬拉雅冰川」(Himalayan Glacier)，旅行社表示，40名朝聖者依然下落不明，其中包括8名美國人，總部位於田納西州的心靈組織「伊莎基金會」(Isha Foundation)則說，77名朝聖者失蹤，其中有22名美國人。過去幾天一直協助失蹤美國公民家屬的民主黨維吉尼亞州聯邦眾議員蘇布拉曼耶姆(Suhas Subramanyam)表示，與某些失蹤遊客認識快十年。

每年8月下旬是岡仁波齊峰朝聖旺季，2026年朝聖遊客人數根據估計原本可望創下歷年新高。

來自維吉尼亞州森特維爾(Centreville)戈爾(Anil Goel)過去曾多次造訪岡仁波齊峰與附近地區，今年稍早退休之後便開始規畫舊地重遊。戈爾兒子阿努拉格(Anurag)說，那是父親全世界最喜愛的地方。

與戈爾同行的遊客還有多名來自維州北部的朋友，行前曾經一起訓練好幾個月，分配在「伊莎基金會」編號S3登山小隊，同組成員還有60歲亞特蘭大婦女瑪麗·索倫森(Mary Sorensen)、48歲加州男子薩吉帕(Prabhath Sajeepa)以及從新澤西州搬到印度的「濕婆」(Shiva)信徒巴拉蘇布拉馬尼揚(V.S. 'Bali' Balasubramanyam)。

S3登山小隊成員大約兩周之前來到尼泊爾，為了適應高海拔展開訓練，8月22日抵達岡仁波齊峰。巴拉蘇布拉馬尼揚在山腳下與姊姊視訊通話時說，這次一趟夢幻般的體驗。家人原以為等他回家之後，將有更多時間好好聊一聊。

有四名孫子孫女的索倫森傳了幾張岡仁波齊峰山腳下色彩鮮豔經幡的照片給兒子威德森(Riley Wilderson)。她曾對家人說，很期待回程的長途飛行，這樣就能有時間整理思緒，跟大家分享受到啟發的心路歷程。

戈爾傳給家人的最後一張照片是與幾名同行團員在邊境設施前的合影，時間是當地時間26日上午8時30分，距離洪水來襲不到10分鐘。

威德森說，山洪爆發時母親很可能就在受災最嚴重的吉隆(Gyirong)入境設施，他只能專注於祈禱搜救行動出現奇蹟。

精華 FAQ

  • 國務院指出，在喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流後，尼泊爾與西藏累計仍有85名美國公民失聯，部分人原本是參加岡仁波齊峰朝聖行程。

  • 報導稱，許多失聯美國公民是參加私人旅遊行程，前往完成岡仁波齊峰徒步朝聖。相關旅行團與宗教組織的多名成員，目前仍傳出失蹤。

  • 包括旅行社「馬拉雅冰川」、心靈組織「伊莎基金會」與協助家屬的國會議員蘇布拉曼耶姆，都持續關注；失聯者家屬也盼望搜救行動帶來奇蹟。

尼泊爾 美國公民 喜馬拉雅山

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