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日媒：高市不參拜靖國神社改「遙拜」 日韓與保守派評價兩極

記者張鈺琪／即時報導
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日本首相高市早苗（左）15日前往東京靖國神社附近的國家公墓「千鳥淵戰歿者墓苑」悼...
日本首相高市早苗（左）15日前往東京靖國神社附近的國家公墓「千鳥淵戰歿者墓苑」悼念戰死者。（美聯社）

日本首相高市早苗就任後首次迎來「終戰日」，並未前往靖國神社參拜，而是選擇從遠方向神社祈禱，以「遙拜」方式表達敬意。日媒指出，這反映高市一方面顧及與鄰國的外交關係，一方面也向保守派展現有別於近年其他首相的做法。不過，也有人擔心「遙拜」日後可能成為固定做法，外界評價不一。

8月15日是日本宣布接受《波茨坦公告》、第二次世界大戰結束的紀念日。日本共同社報導，今年8月15日上午11時20分前後，在全國戰歿者追悼儀式舉行前，高市於日本武道館停車場，朝數百公尺外的靖國神社方向進行「二拜二拍手一拜」。

高市被稱為「自民黨首屈一指的保守派」，過去曾在春秋例行大祭及終戰日前往靖國神社參拜，也曾在自民黨總裁選舉期間明確表示，就任首相後將前往參拜。不過，她去年10月就任後，至今都未實際前往。

高市此次透過自民黨幹事長鈴木俊一，以自民黨總裁名義自費獻上「玉串料」（祭祀費），做法與近年首相相同。除此之外，她還從遠處向靖國神社「遙拜」。據高市身邊人士透露，這是高市過去曾與她視為「政治導師」的已故前首相安倍晉三討論過的做法。

報導指，一名自民黨保守派資深議員對此表示肯定，稱「除了前往參拜的安倍外，這是近期最深入的做法。這種做法顧及到各方面，很高明」。

中國和韓國此前已對高市獻上「玉串料」，以及防衛相小泉進次郎等高市內閣成員前往靖國神社參拜表示反對。另一方面，高市身邊人士指出，目前「沒有針對遙拜的明顯指責」。

惠泉女學園大學名譽教授內海愛子分析，高市「對外強調了沒有參拜靖國神社，向國內傳遞的信號為『採取了與參拜相同意思的做法』」。她並指，在亞洲外交情勢十分嚴峻的情況下，部分人士可能認為，這是高市經過深思熟慮後採取的做法。

不過，對於「遙拜」的定位以及今後是否持續，也存在不同意見。日本共產黨政策委員長山添拓認為，「遙拜等同於參拜」。一名韓國政府相關人士則表示擔憂，稱「如果遙拜的做法就這樣固定下來，可能會對日韓關係造成重大障礙。今後必須對高市的一言一行保持更高警惕」。

日本保守派團體「日本會議」相關人士則認為，「參拜與遙拜是兩碼事」，並指，如果高市今後不再實際前往參拜，只以遙拜取代，「首相的凝聚力必將下降」。

精華 FAQ

  • 她沒有親自前往靖國神社參拜，而是在日本武道館停車場朝神社方向進行二拜二拍手一拜，並以遙拜方式表達敬意，同時透過自民黨幹事長獻上玉串料。

  • 支持者認為這兼顧了對鄰國的外交顧慮與對保守派的交代，既避免直接參拜引發爭議，又保留對靖國神社的態度，因此被視為一種折衷且精心設計的做法。

  • 日本保守派有人肯定遙拜是高明做法，但也有人認為若只靠遙拜會削弱首相凝聚力；韓國方面則擔心遙拜若固定化，可能成為日韓關係的新障礙。

靖國神社 高市早苗 日本

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