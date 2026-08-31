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日本最高齡人瑞賀川滋子辭世 享嵩壽115歲 昔年過80仍持續行醫

編譯羅方妤／即時報導
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日本最高齡長者、奈良縣的賀川滋子（左）8月27日辭世，享嵩壽115歲。她2021...
日本最高齡長者、奈良縣的賀川滋子（左）8月27日辭世，享嵩壽115歲。她2021年4月近110歲時，擔任東京奧運聖火傳遞的最年長火炬手。（美聯社）

日本產經新聞報導，日本最高齡長者、奈良縣居民賀川滋子於8月27日辭世，享嵩壽115歲。隨著她辭世，日本最高齡長者的頭銜換人，目前是居住於京都市、114歲的岸本芙蓉。

賀川於1911年出生。根據「大和郡山市醫師會史」記載，賀川1934年畢業於大阪女子高等醫學專門學校，也就是現在的關西醫科大學。她在同年4月起，於大阪市立南市民醫院（現為大阪公立大學醫院）的婦產科與內科工作3年，並於1937年在現在的奈良縣西北部大和郡山市開設診所。

賀川身為婦產科與內科醫師，即使超過80歲仍活躍於醫療前線，對當地醫療貢獻良多。她2021年擔任東京奧運聖火傳遞的最年長火炬手。

賀川生前曾受訪被問及長壽秘訣，她說只是和其他人做一樣的事，並表示時常走動是她精力充沛的原因。她的家人則說，她作息和飲食規律。

精華 FAQ

  • 根據報導，賀川滋子於8月27日辭世，享嵩壽115歲。她辭世後，日本最高齡長者的頭銜由居住京都市、114歲的岸本芙蓉接替。

  • 賀川1911年出生，1934年自大阪女子高等醫學專門學校畢業後，曾在大阪市立南市民醫院工作3年，1937年又在大和郡山市開設診所，長年擔任婦產科與內科醫師。

  • 賀川受訪時表示，自己只是和其他人做一樣的事，並認為常常走動是保持精神的原因；家人則指出，她一直維持規律作息與飲食，生活習慣相當穩定。

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