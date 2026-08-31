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李在明救支持率內閣大改組 金正恩整頓軍紀換防長

編譯中心／綜合30日電
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北韓國防部長努光鐵(中)被免去國防部長的職務，在北韓勞動黨也被降職為「軍需工業部...
北韓國防部長努光鐵(中)被免去國防部長的職務，在北韓勞動黨也被降職為「軍需工業部第一副部長」。（路透）

南韓總統祕書室長姜勳植30日說，總統李在明同日提名6位內閣閣員，包含副總理兼「財政經濟部」部長與國防部長等要職。這些職位雖無需南韓國會行使同意權，但仍需經國會召開人事聽證會予以審查。此外，北韓軍方高層人事也大調整，北韓國防部長努光鐵已被免職，這是國家軍事領導層改組的一環。

這次一口氣提名6個部會首長，被視為去年6月上台的李政府，執政第二年的內閣大改組。「韓美聯合司令部」前副司令姜信哲被提名出任防長。

本次內閣與青瓦台幕僚改組的最注目焦點，在於大幅納入了泛執政圈以外的野黨人士與新世代領袖。南韓在野小黨「基本所得黨」籍國會議員龍慧仁被提名出任「性別平等家庭部」部長，有望成為南韓首位1990年後出生的部長級官員。其餘3個部會首長的被提名人，分別有望出掌法務部、主管中小企業等業務的「中小風險企業部」及國土交通部。

值得注意的是58歲、退役四星將領姜信哲被提名出任防長。李在明去年6月就任後，提名資深國會議員安圭伯出任防長，是南韓近64年首位文職防長。但由於李在明表明希望盡快從美軍手中收回作戰指揮權，並下令南韓國防部加快推動三軍的官校整合，因此希望由軍職出身、曾任前韓美聯合司令部副司令官的姜信哲接任。

根據「南韓蓋洛普」28日發布的最新民調，李在明的施政滿意度降至4成2新低，且不滿意度為5成，也是他就任一年多來首次跌至5成。彭博報導稱，李政府施政近來因房地產政策及金融市場劇烈震盪備受挑戰；南韓債市近來也湧現拋售潮，外界質疑李政府旨在提振南韓經濟的擴張性財政政策是否無以為繼。

另據北韓中央通信社報導，北韓領袖金正恩29日主持的勞動黨第9屆中央軍事委員會第二次會議中決定「結構性改組計畫」，北韓人民軍總政治局局長金成基（Kim Song Gi，音譯）獲任命為新任國防部長。

國防顧問朴正天（Pak Jong Chon）獲任中央軍事委員會副委員長，並躋身執政黨政治局。慶南大學教授林乙哲表示，朴正天的回歸凸顯了他作為核武、飛彈和火砲專家的不可替代性，也反映出北韓領導層仍然依賴他來推動先進武器系統。

韓聯社報導，分析指出，北韓近期公開軍中貪腐問題，並預告加強整頓軍紀，上述高層人事調動被認為是相關措施。

韓總統李在明改組內閣，拚挽救支持率。（歐新社）
韓總統李在明改組內閣，拚挽救支持率。（歐新社）

北韓勞動黨第九屆中央軍事委員會第二次會議29日舉行，由北韓領導人金正恩主持（中）...
北韓勞動黨第九屆中央軍事委員會第二次會議29日舉行，由北韓領導人金正恩主持（中）。（路透）

精華 FAQ

  • 李在明一次提名6名部會首長，藉由大改組回應施政滿意度下滑。這次人事特色是大量納入泛執政圈外人士與新世代領袖，並讓退役四星將領姜信哲接任防長。

  • 原因在於李在明希望盡快從美軍手中收回作戰指揮權，並加速推動三軍官校整合，因此改由曾任韓美聯合司令部副司令的姜信哲出任防長，以利軍方政策推進。

  • 北韓免去努光鐵的國防部長職務，改由金成基接任，朴正天也升任中央軍委副委員長並進入政治局。外界解讀這是金正恩整頓軍紀、回應貪腐問題的結構性改組。

李在明 金正恩 北韓

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