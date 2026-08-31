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尼泊爾暴洪災區水位升防二次災害… 亞洲近10萬冰川急速融化中

編譯中心／綜合30日電
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尼泊爾和中國交界地區26日發生暴洪及土石流，圖為災區翠蘇里河沿岸30日的無人機空...
尼泊爾和中國交界地區26日發生暴洪及土石流，圖為災區翠蘇里河沿岸30日的無人機空拍圖。（美聯社）

尼泊爾和中國西藏邊境的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流，搜救「黃金72小時」已過。截至30日，兩地共已造成至少800人罹難、逾3000人失聯。尼泊爾當局30日上午示警，這次重災區拉蘇瓦的波特科西河水位上升，所有人員務必嚴防發生「二次災害」。

尼泊爾當局30日晚間說，尼國境內已有788人喪生、2742人受傷。除了拉蘇瓦地區，當局還說，努瓦科特、達丁及齊萬這三個地區也必須防範二次災害。但當局並未詳述河水水位上升的肇因。

搜救行動進入第五天，今日印度30日報導，尼泊爾的救難人員在搜救過程中，聽到廢墟下傳來哭聲，遭埋多日的6歲女童，由於傷勢不輕，目前她已被送到加德滿都接受治療。尼泊爾政府表示，受困幾處水力發電工程隧道內的逾100名工人可能仍存活，救援行動集中於翠蘇里3A和翠蘇里3B兩處工程區。尼泊爾國家減災及風險管理局（National Disaster Risk Reduction and Management Authority）統計，自26日發生大規模洪災與土石流以來，總計933名水力發電工程工人失聯。

尼中爆發致命山洪後，喜馬拉雅冰川快速融化衍生的災害風險再度受到關注。專家指出，亞洲高山地區目前約有9萬5000座冰川，正急速流失冰量。另有一項研究發現，隨著冰川持續退縮，全球有5萬6659處冰川底下的低窪地形，未來可能積水形成新的湖泊，恐如潛藏高山的「水炸彈」；研究點名「世界屋脊」喜馬拉雅所在的亞洲高山地區，也存在許多這類潛在成湖地形。

另一項研究指出，即使規模較小的湖泊，一旦潰決後的洪水再衝擊下游另一座冰川湖，也可能像骨牌一樣接連潰決，將災害迅速放大。

2024年8月尼泊爾聖母峰地區塔梅（Thame）就曾發生連鎖潰決。當時上游一座冰川湖潰決後，洪水衝擊約700公尺外的下游冰川湖，引發第二次潰決，兩座湖泊合計釋放約77萬立方公尺水量，短短22分鐘便淹到塔梅村，迫使數百人撤離，學校與醫療設施也遭摧毀。

尼泊爾達丁縣30日，一名民眾站在翠蘇里河沿岸橋上查看水勢。（美聯社）
尼泊爾達丁縣30日，一名民眾站在翠蘇里河沿岸橋上查看水勢。（美聯社）

精華 FAQ

  • 截至30日，尼泊爾境內已有788人喪生、2742人受傷；加上中國西藏邊境相關災情，整體死亡人數至少超過800人，另有逾3000人失聯，損失相當慘重。

  • 當局指出，重災區拉蘇瓦的波特科西河水位正在上升，可能引發新的洪水或土石流，因此要求當地所有人員提高警覺，並對努瓦科特、達丁及齊萬等地一併示警。

  • 因為專家指出亞洲高山約有9萬5000座冰川正快速失去冰量，退縮後還可能形成新的湖泊，甚至因潰決引發連鎖洪水，讓喜馬拉雅地區的災害風險進一步升高。

尼泊爾 冰川 印度

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