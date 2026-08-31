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彭博報導被判誹謗未上訴 星部長嗆：不容媒體抹黑

編譯中心／綜合30日電
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彭博新聞及旗下記者發表的報導，被新加坡法院裁定誹謗2名政府部長後，並未在期限內提出上訴。當事部長再對此案發文，指稱有些媒體機構「自認可以惡意抹黑非西方社會的公眾領袖、不用負責地散播假消息。但在新加坡，他們不能這麼做」。

彭博2024年發表報導討論豪宅交易的保密性問題，由於文中提及新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）和時任人力部長陳詩龍（Tan See Leng）的交易，2人因而提告誹謗。彭博先前曾為這篇報導辯駁，並稱內容主要談及豪宅交易相關趨勢，而2名部長屬具新聞價值的範例。

然而，2名部長的委任律師則向法院求處加重損害賠償，指稱被告有惡意。根據判決書指出，彭博新聞及旗下1名記者發表的報導被裁定誹謗新加坡2名政府部長，遭判賠新幣46萬元（約新台幣1140萬元）。當時彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）表示，對判決結果感到失望，強調公司將支持旗下記者與編輯部門。

尚穆根29日在臉書發文提及此事時表示彭博並沒有提出上訴，並指稱有些媒體機構「自認可以惡意抹黑非西方社會的公眾領袖、不用負責地散播假消息，他們仗著資金與規模以為能逃避責任，但在新加坡，他們不能這麼做」。

陳詩龍也在臉書發文表示，隨著上訴期限已過，這起事件已告一段落，對於能夠自證立場及維護所擔公職的聲譽表示欣慰。

聯合早報報導，2名部長曾指「新加坡向來支持深度新聞報導和活躍的公共討論，不過言論自由也伴隨著責任，並不包括在毫無根據的情況下發表不實和誹謗指控，這正是法庭在本案中再次確立的原則」。

精華 FAQ

  • 因彭博2024年報導討論豪宅交易的保密性時，文中提及內政部長尚穆根與時任人力部長陳詩龍的交易，2人認為內容構成誹謗，因此提告並在法院勝訴。

  • 新加坡法院裁定彭博新聞及旗下1名記者的報導誹謗2名政府部長，判賠新幣46萬元。判決書還提到，部長一方委任律師曾要求加重損害賠償。

  • 尚穆根表示彭博未在期限內上訴，並批評部分媒體自認可惡意抹黑非西方社會領袖；陳詩龍則說上訴期已過，事件告一段落，也肯定判決維護其聲譽。

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