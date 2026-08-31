鑲嵌673鑽石、總重200克拉…埃及王太后項鍊維也納被盜

遊客參觀維也納應用藝術博物館（Museum of Applied Arts）展品。（新華社）

奧地利維也納應用藝術博物館（MAK）驚傳被砸搶。一條鑲嵌673顆鑽石、總重達200克拉的白金項鍊遭兩名男子持鐵鎚砸碎展示櫃後搶走。警方公布監視器畫面追緝嫌犯，這條歷史珠寶曾由埃及 王太后娜茲莉（Queen Nazli）擁有，2015年曾在紐約以430萬美元拍賣 成交。

英國衛報報導，這起搶案發生於8月27日下午，兩名未戴面罩的男子購票進入維也納應用藝術博物館，隨後在開館時間內持鐵鎚砸破玻璃展示櫃，搶走這條鑲有673顆鑽石的白金項鍊後逃離現場。

奧地利警方已公布監視器拍下的嫌犯照片，並呼籲民眾提供線索。

遭搶的珠寶原本正在博物館一項珠寶展中展出。博物館表示，案發時現場有多名目擊者，但沒有人受傷。原定28日下午舉行的導覽活動已取消，原本預計展至9月27日的展覽也暫時關閉。

根據展覽資料，這條被搶的項鍊曾屬於埃及王太后娜茲莉。1939年，她曾佩戴這條珠寶出席女兒法齊亞公主（Princess Fawzia）與伊朗王儲穆罕默德雷沙巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）的婚禮，後者日後成為伊朗國王。這條項鍊2015年由蘇富比紐約拍賣，以430萬美元成交。

報導指出，歐洲文化機構近期接連遭遇重大竊案。今年8月，西班牙維列納（Villena）的青銅時代黃金文物收藏「維列納寶藏」遭竊；義大利西西里島墨西拿一座博物館則有4幅15世紀文藝復興大師安東內洛達梅西納（Antonello da Messina）的重要畫作，在國定假日期間失竊。

歐洲刑警組織（Europol）近日發布的報告更指出，歐洲博物館搶案正變得愈來愈暴力，歹徒有時會攜帶槍械、攻擊館方人員，並使用大鐵鎚、斧頭甚至爆裂物，強行取得鎖定的珍貴文物。

埃及王太后娜茲莉一條鑲嵌673顆鑽石、總重達200克拉的白金項鍊，在維也納應用藝術博物館被竊。（取材自X平台）