我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

鑲嵌673鑽石、總重200克拉…埃及王太后項鍊維也納被盜

編譯中心／綜合30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客參觀維也納應用藝術博物館（Museum of Applied Arts）展品...
遊客參觀維也納應用藝術博物館（Museum of Applied Arts）展品。（新華社）

奧地利維也納應用藝術博物館（MAK）驚傳被砸搶。一條鑲嵌673顆鑽石、總重達200克拉的白金項鍊遭兩名男子持鐵鎚砸碎展示櫃後搶走。警方公布監視器畫面追緝嫌犯，這條歷史珠寶曾由埃及王太后娜茲莉（Queen Nazli）擁有，2015年曾在紐約以430萬美元拍賣成交。

英國衛報報導，這起搶案發生於8月27日下午，兩名未戴面罩的男子購票進入維也納應用藝術博物館，隨後在開館時間內持鐵鎚砸破玻璃展示櫃，搶走這條鑲有673顆鑽石的白金項鍊後逃離現場。

奧地利警方已公布監視器拍下的嫌犯照片，並呼籲民眾提供線索。

遭搶的珠寶原本正在博物館一項珠寶展中展出。博物館表示，案發時現場有多名目擊者，但沒有人受傷。原定28日下午舉行的導覽活動已取消，原本預計展至9月27日的展覽也暫時關閉。

根據展覽資料，這條被搶的項鍊曾屬於埃及王太后娜茲莉。1939年，她曾佩戴這條珠寶出席女兒法齊亞公主（Princess Fawzia）與伊朗王儲穆罕默德雷沙巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）的婚禮，後者日後成為伊朗國王。這條項鍊2015年由蘇富比紐約拍賣，以430萬美元成交。

報導指出，歐洲文化機構近期接連遭遇重大竊案。今年8月，西班牙維列納（Villena）的青銅時代黃金文物收藏「維列納寶藏」遭竊；義大利西西里島墨西拿一座博物館則有4幅15世紀文藝復興大師安東內洛達梅西納（Antonello da Messina）的重要畫作，在國定假日期間失竊。

歐洲刑警組織（Europol）近日發布的報告更指出，歐洲博物館搶案正變得愈來愈暴力，歹徒有時會攜帶槍械、攻擊館方人員，並使用大鐵鎚、斧頭甚至爆裂物，強行取得鎖定的珍貴文物。

埃及王太后娜茲莉一條鑲嵌673顆鑽石、總重達200克拉的白金項鍊，在維也納應用藝...
埃及王太后娜茲莉一條鑲嵌673顆鑽石、總重達200克拉的白金項鍊，在維也納應用藝術博物館被竊。（取材自X平台）

精華 FAQ

  • 兩名未戴面罩男子購票進入博物館後，在開館時間內持鐵鎚砸破玻璃展示櫃，迅速奪走項鍊並逃離現場。案發時館內有多名目擊者，但所幸沒有人受傷。

  • 這條白金項鍊鑲有673顆鑽石、總重200克拉，曾屬埃及王太后娜茲莉。她1939年曾佩戴出席女兒婚禮，2015年也曾在紐約以430萬美元拍賣成交。

  • 奧地利警方已公布監視器拍下的嫌犯照片並呼籲民眾提供線索；博物館則取消原定導覽，並暫時關閉原計畫展至9月27日的珠寶展，以配合後續調查。

拍賣 埃及

上一則

加拿大立看板反擊川普 「現在、永遠是安大略湖」

下一則

尼泊爾暴洪災區水位升防二次災害… 亞洲近10萬冰川急速融化中

延伸閱讀

維也納博物館遭持槍搶劫 200克拉名貴鑽石項鏈失竊

維也納博物館遭持槍搶劫 200克拉名貴鑽石項鏈失竊
列治文區珠寶店遭洗劫　店主痛心：20多年心血全被毀

列治文區珠寶店遭洗劫　店主痛心：20多年心血全被毀
義大利4文藝復興時期畫作遭竊 損失估逾8100萬美元

義大利4文藝復興時期畫作遭竊 損失估逾8100萬美元
娛樂／明星戴歷史珠寶 新文化消費？

娛樂／明星戴歷史珠寶 新文化消費？

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

2026-08-27 04:10

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛