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MLB白襪隊贈限定特製帽 教宗收到了

編譯中心／綜合30日電
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白襪隊的教宗帽。（取材自白襪隊官方Instagram）
白襪隊的教宗帽。（取材自白襪隊官方Instagram）

MLB芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）近日送上一份別具意義的禮物給教宗良十四世（Pope Leo XIV）：限定白襪隊「教宗帽」。眾所皆知良十四世是白襪隊球迷，他收到球隊親送的特別帽款後笑容滿面。

People報導，白襪隊今年4月宣布，將推出限定版教宗帽當入場禮物。8月11日白襪隊對上辛辛那提紅人隊的比賽，購買特別套票的球迷除了能獲得教宗主教冠造型帽，還能坐在指定區域為白襪隊加油，只可惜白襪最終未能贏球。

白襪隊8月27日在社群平台分享照片，宣布這頂特製帽子已送到教宗手中，並寫道：「白襪隊教宗帽正式抵達梵蒂岡。」照片中，良十四世手持帽子露出笑容，這份特別禮物由同為芝加哥人的湯姆麥卡錫神父（Father Tom McCarthy）親自轉交。

良十四世對白襪隊的支持早已不是祕密。他去年就曾在梵蒂岡公開場合戴上白襪隊棒球帽，成為球迷熱議焦點。白襪隊得知這位忠實球迷成為教宗後，總教練威爾韋納布爾（Will Venable）也曾表示：「看到這件事很棒。我很喜歡這份支持。」

除了特製帽子，良十四世與白襪隊還有另一段特殊淵源。據《The Athletic》報導，球隊前捕手A.J.皮爾津斯基（A.J. Pierzynski）曾將2005年世界大賽第1戰最後一個出局球送給良十四世。

良十四世是白襪隊球迷。（歐新社）
良十四世是白襪隊球迷。（歐新社）

教宗（右）收到MLB芝加哥白襪隊別具意義的禮物，由同為芝加哥人的湯姆麥卡錫神父（...
教宗（右）收到MLB芝加哥白襪隊別具意義的禮物，由同為芝加哥人的湯姆麥卡錫神父（左）親自轉交。（取材自白襪隊官方Instagram）

精華 FAQ

  • 白襪隊送出的是一頂限定特製的「教宗帽」，帽款以教宗主教冠造型設計，並由同為芝加哥人的湯姆麥卡錫神父親自轉交給教宗。

  • 因為良十四世早已公開表現出對白襪隊的支持，甚至去年就在梵蒂岡公開場合戴過白襪隊棒球帽，因此成為球迷熱議焦點。

  • 除了這次送帽，白襪隊今年4月也宣布推出教宗帽入場禮物；另據報導，前捕手A.J.皮爾津斯基曾把2005年世界大賽首戰最後1個出局球送給他。

MLB 教宗 芝加哥

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