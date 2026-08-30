我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首談離婚陳曉 陳妍希：相信愛情跟相信天長地久是2件事

有工卡無犯罪記錄 華男在機場遭便衣ICE埋伏逮捕

尼泊爾洪水圍屋 1家5口奇蹟生還 女主人曝2小時驚魂

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流，圖為尼泊爾受災的奴...
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流，圖為尼泊爾受災的奴瓦科特縣翠蘇里河沿岸。（路透）

每日電訊報報導，尼泊爾致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。42歲女主人拉克希米（Laxmi Pandey Pyakurel）事後回憶，一家人當時以為房子隨時會被整棟沖走，甚至已做好一起喪命的準備，「我們近距離看見死亡，死亡就盯著我們每一個人。」

▲ 影片來源：x平台＠Sumon1486554（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洪水來襲前，拉克希米一家原本待在距離住家僅數公尺的一間酒類商店內，突然聽見石頭碎裂聲，緊接著四周傳來尖叫，有人大喊河水氾濫。她7歲兒子普拉揚（Prayan）約15分鐘前才出門上學，11歲女兒則正準備和祖母外出。

察覺情況不對後，拉克希米與丈夫立刻帶著女兒和婆婆躲回家中，當時公公已在屋內，另有一名鄰居也跑進來避難。隨著水位快速上升，6人一路往樓上撤離，直到3樓也遭洪水淹沒，只能逃到4樓呼救。

拉克希米說，當時所有人都以為死期將至，「我們近距離看見死亡，死神盯著我們每一個人。」她甚至告訴家人，如果逃不出去，「那就一起死」。她一度試圖打電話向親友做最後道別，但手機訊號太差，對方根本聽不清楚她說了什麼。

一家人受困將近2個小時，期間洪水從四面八方猛烈撞擊房屋，整棟建築不斷震動，周遭建築則一棟棟消失在洪流中。拉克希米形容，每次洪水衝擊房子，他們都以為下一秒就會連人帶屋被沖走，只能緊緊抱在一起，一面祈禱活下來，一面做好最壞打算。

她當時最掛念的是已經去上學的7歲兒子，一家人不斷祈禱，希望還有機會再見他一面。所幸兒子的學校位在安全地區，並未受到洪水波及。水勢稍退後，附近居民利用梯子和繩索，陸續將6人救下。

拉克希米說，即使過去曾經歷嚴重地震，也沒有感受過洪水撞擊房屋時如此猛烈的震動。一家人最後全數生還，她至今仍難以置信，「我們像是獲得了第二次生命。每個人都說這是一場奇蹟。」尤其看過事發影片後，她更不敢相信自己一家人究竟是如何活下來的。

精華 FAQ

  • 洪水來襲時，這家人先躲回住家，隨著水位迅速上升，6人一路往樓上撤離，最後連3樓都被淹沒，只能退到4樓等待救援。

  • 她目睹周邊建築被洪流接連沖毀，房屋也不停震動，洪水從四面八方猛烈撞擊，讓全家都以為房子隨時會被整棟沖走。

  • 水勢稍退後，附近居民使用梯子和繩索展開救援，將受困的6人陸續救下。最終一家人平安脫困，女主人說這像是獲得第二次生命。

尼泊爾

上一則

馬杜洛瘦了？首曬穿運動服獄中照片 稱「立場堅定不移」

延伸閱讀

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」
尼泊爾山洪預警失靈原因曝 男目睹妻子被沖走、工人靠芒果樹撿回一命

尼泊爾山洪預警失靈原因曝 男目睹妻子被沖走、工人靠芒果樹撿回一命
尼泊爾洪災增至475死 記者不信淹到家鄉 致電驚聞村莊親友都沒了

尼泊爾洪災增至475死 記者不信淹到家鄉 致電驚聞村莊親友都沒了
尼泊爾暴洪前警報狂響 工人急逃 工程師錄下最後畫面失聯

尼泊爾暴洪前警報狂響 工人急逃 工程師錄下最後畫面失聯

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

2026-08-27 04:10

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
8月承壓、9月迎轉機 4生肖入秋後事業財運逐步好轉

8月承壓、9月迎轉機 4生肖入秋後事業財運逐步好轉
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框