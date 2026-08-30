尼泊爾洪水圍屋 1家5口奇蹟生還 女主人曝2小時驚魂

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流，圖為尼泊爾受災的奴瓦科特縣翠蘇里河沿岸。（路透）

每日電訊報報導，尼泊爾 致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。42歲女主人拉克希米（Laxmi Pandey Pyakurel）事後回憶，一家人當時以為房子隨時會被整棟沖走，甚至已做好一起喪命的準備，「我們近距離看見死亡，死亡就盯著我們每一個人。」

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洪水來襲前，拉克希米一家原本待在距離住家僅數公尺的一間酒類商店內，突然聽見石頭碎裂聲，緊接著四周傳來尖叫，有人大喊河水氾濫。她7歲兒子普拉揚（Prayan）約15分鐘前才出門上學，11歲女兒則正準備和祖母外出。

察覺情況不對後，拉克希米與丈夫立刻帶著女兒和婆婆躲回家中，當時公公已在屋內，另有一名鄰居也跑進來避難。隨著水位快速上升，6人一路往樓上撤離，直到3樓也遭洪水淹沒，只能逃到4樓呼救。

拉克希米說，當時所有人都以為死期將至，「我們近距離看見死亡，死神盯著我們每一個人。」她甚至告訴家人，如果逃不出去，「那就一起死」。她一度試圖打電話向親友做最後道別，但手機訊號太差，對方根本聽不清楚她說了什麼。

一家人受困將近2個小時，期間洪水從四面八方猛烈撞擊房屋，整棟建築不斷震動，周遭建築則一棟棟消失在洪流中。拉克希米形容，每次洪水衝擊房子，他們都以為下一秒就會連人帶屋被沖走，只能緊緊抱在一起，一面祈禱活下來，一面做好最壞打算。

她當時最掛念的是已經去上學的7歲兒子，一家人不斷祈禱，希望還有機會再見他一面。所幸兒子的學校位在安全地區，並未受到洪水波及。水勢稍退後，附近居民利用梯子和繩索，陸續將6人救下。

拉克希米說，即使過去曾經歷嚴重地震，也沒有感受過洪水撞擊房屋時如此猛烈的震動。一家人最後全數生還，她至今仍難以置信，「我們像是獲得了第二次生命。每個人都說這是一場奇蹟。」尤其看過事發影片後，她更不敢相信自己一家人究竟是如何活下來的。