北賽普勒斯外海渡輪翻覆241人獲救 至少8死18失蹤

一艘載有267名乘客和船員的渡輪今天在北賽普勒斯土耳其 共和國外海翻覆，造成至少8人死亡、18人失蹤。事發當時的畫面顯示，生還者緊抓著翻覆後的船身等待救援。

路透社報導，當局表示，這艘私人經營的渡輪於當地時間中午12時30分從基里尼亞港（Kyrenia）出發，原定前往土耳其塔舒朱港（Tasucu），但是出港後不久即因不明原因開始進水。

倖存者表示，渡輪行駛過程不穩，最後一次劇烈撞擊水面時，這艘雙體船的船頭破裂，導致海水灌入。船上共載有包括8名船員在內的267人，其中241人獲救。

災難發生地點就在當地居民和遊客喜愛的度假勝地基里尼亞的海岸外。這艘渡輪是往返北賽普勒斯和土耳其之間多條每日航線之一。土耳其裔賽普勒斯人成立的北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）未獲國際承認，土耳其是唯一承認北賽的國家。

事發當時的影像顯示，許多人身穿紅色救生衣，坐或站在翻覆船身上，當局動員海巡及民間船隻協助將他們帶往岸上。