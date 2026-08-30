我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

美委石油協議 TIME：美可能掌握中國能源供應

挪威王室：已故國王哈拉德葬禮9月9日舉行

中央社／奧斯陸30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

挪威王室今天宣布，已故國王哈拉德五世的葬禮將於9月9日舉行。

法新社報導，王室指出，挪威教會（Church of Norway）首席主教特維特（Olav Fykse Tveit）9月9日將在奧斯陸主教座堂（Oslo Cathedral）主持下午1時開始進行的葬禮儀式。

哈拉德五世（Harald V）於28日上午辭世，享壽89歲。即使在位35年進入尾聲之際，家族為一連串醜聞所擾，他仍深受人民愛戴。

王室指出，國王靈柩已於28日晚間從醫院移至王宮紅廳（Red Salon），將於明天下午移靈王宮內的禮拜堂，9月1日下午2時起開放民眾瞻仰。

新任國王哈康八世（Haakon VIII）將於9月1日在國會宣誓，承諾捍衛國家憲法和法律。

哈拉德國王一直被視為挪威開放和包容的象徵。他因領導一個既現代化又低調、親民的君主政體而備受讚譽。

精華 FAQ

  • 挪威王室宣布，哈拉德5世的葬禮定於9月9日舉行，地點在奧斯陸主教座堂，儀式預計下午1時開始，由教會首席主教主持。

  • 哈拉德5世靈柩已先從醫院移至王宮紅廳，之後會再移到王宮禮拜堂，並自9月1日下午2時起開放民眾前往瞻仰致意。

  • 新任國王哈康8世將於9月1日在國會宣誓就職，並承諾捍衛國家憲法與法律，完成王位繼承的正式程序。

挪威

上一則

利比亞敵對當局達成協議 24個月內舉行全國大選

下一則

北賽普勒斯外海渡輪翻覆241人獲救 至少8死18失蹤

延伸閱讀

挪威國王哈拉德五世89歲辭世 王儲哈康繼位、準王后陷淫魔檔案風暴

挪威國王哈拉德五世89歲辭世 王儲哈康繼位、準王后陷淫魔檔案風暴
挪威王室：國王哈拉德五世健康惡化

挪威王室：國王哈拉德五世健康惡化
哈利夫婦傳搬回英國 英王態度曝光

哈利夫婦傳搬回英國 英王態度曝光
公認最年輕在位君主 烏干達土柔國王34歲辭世在位31年

公認最年輕在位君主 烏干達土柔國王34歲辭世在位31年

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

2026-08-27 04:10

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」