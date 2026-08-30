挪威王室：已故國王哈拉德葬禮9月9日舉行

挪威 王室今天宣布，已故國王哈拉德五世的葬禮將於9月9日舉行。

法新社報導，王室指出，挪威教會（Church of Norway）首席主教特維特（Olav Fykse Tveit）9月9日將在奧斯陸主教座堂（Oslo Cathedral）主持下午1時開始進行的葬禮儀式。

哈拉德五世（Harald V）於28日上午辭世，享壽89歲。即使在位35年進入尾聲之際，家族為一連串醜聞所擾，他仍深受人民愛戴。

王室指出，國王靈柩已於28日晚間從醫院移至王宮紅廳（Red Salon），將於明天下午移靈王宮內的禮拜堂，9月1日下午2時起開放民眾瞻仰。

新任國王哈康八世（Haakon VIII）將於9月1日在國會宣誓，承諾捍衛國家憲法和法律。

哈拉德國王一直被視為挪威開放和包容的象徵。他因領導一個既現代化又低調、親民的君主政體而備受讚譽。