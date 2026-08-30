利比亞敵對當局達成協議 24個月內舉行全國大選

利比亞敵對政治陣營的代表今天簽署一項獲聯合國 支持的協議，同意於24個月內舉行總統和議會選舉，被視為在這個深陷分裂國家推動舉行延宕已久全國大選的重要一步。

法新社報導，這份協議是近幾個月來在義大利 首都羅馬和突尼西亞首都突尼斯舉行會談的成果。雙方在的黎波里的聯合國利比亞支助特派團（UNSMIL）總部完成簽署。UNSMIL團長塔特（Hanna Tetteh）出席見證。

利比亞總統委員會副主席柯尼（Moussa al-Koni）對此表示歡迎，稱這是一個「能讓利比亞從管理分歧走向結束分歧的機會」。來自東部的代表阿巴（Abdul Rahman Al-Abbar）則說，雙方已經「同意作出重大妥協」。

北大西洋公約組織（NATO）於2011年揮軍推翻前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）後，這個油藏豐富北非國家即陷入群雄割據局面，自從2014年以來分裂成敵對的西部和東部政權。

其中，西北部的黎波里是獲聯合國承認的全國協約政府（Government of National Accord, GNA）所在地；自封利比亞國民軍（Libyan National Army）的軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）則支持另一個位在東部的政府。

GNA於2021年3月將權力移交給新成立的全國團結政府（Government of National Unity, GNU）。

路透社報導，GNU政治事務與通訊國務部長埃拉菲（Walid Ellafi）表示，根據上述協議，立法機構和總統選舉應於「不超過24個月」期限內，在單一行政權力及統一國家機構之下舉行。

電視頻道al-Masar報導，哈夫塔對於「處理多年未解決、阻礙利比亞人民推進總統和議會選舉意志」的進展表示歡迎。

旨在統一這個分裂國家的總統大選原定於2021年底舉行，卻因主要候選人資格爭議而擱置，目標解決利比亞逾十年衝突的政治進程也為之停滯不前。

聯合國支持的上述協議之外，美國總統川普的阿拉伯和中東事務資深顧問布洛斯（Massad Boulos）也主導另一項旨在促進利比亞東部和西部當局和解的倡議。