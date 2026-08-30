我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

美委石油協議 TIME：美可能掌握中國能源供應

利比亞敵對當局達成協議 24個月內舉行全國大選

中央社／的黎波里30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

利比亞敵對政治陣營的代表今天簽署一項獲聯合國支持的協議，同意於24個月內舉行總統和議會選舉，被視為在這個深陷分裂國家推動舉行延宕已久全國大選的重要一步。

法新社報導，這份協議是近幾個月來在義大利首都羅馬和突尼西亞首都突尼斯舉行會談的成果。雙方在的黎波里的聯合國利比亞支助特派團（UNSMIL）總部完成簽署。UNSMIL團長塔特（Hanna Tetteh）出席見證。

利比亞總統委員會副主席柯尼（Moussa al-Koni）對此表示歡迎，稱這是一個「能讓利比亞從管理分歧走向結束分歧的機會」。來自東部的代表阿巴（Abdul Rahman Al-Abbar）則說，雙方已經「同意作出重大妥協」。

北大西洋公約組織（NATO）於2011年揮軍推翻前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）後，這個油藏豐富北非國家即陷入群雄割據局面，自從2014年以來分裂成敵對的西部和東部政權。

其中，西北部的黎波里是獲聯合國承認的全國協約政府（Government of National Accord, GNA）所在地；自封利比亞國民軍（Libyan National Army）的軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）則支持另一個位在東部的政府。

GNA於2021年3月將權力移交給新成立的全國團結政府（Government of National Unity, GNU）。

路透社報導，GNU政治事務與通訊國務部長埃拉菲（Walid Ellafi）表示，根據上述協議，立法機構和總統選舉應於「不超過24個月」期限內，在單一行政權力及統一國家機構之下舉行。

電視頻道al-Masar報導，哈夫塔對於「處理多年未解決、阻礙利比亞人民推進總統和議會選舉意志」的進展表示歡迎。

旨在統一這個分裂國家的總統大選原定於2021年底舉行，卻因主要候選人資格爭議而擱置，目標解決利比亞逾十年衝突的政治進程也為之停滯不前。

聯合國支持的上述協議之外，美國總統川普的阿拉伯和中東事務資深顧問布洛斯（Massad Boulos）也主導另一項旨在促進利比亞東部和西部當局和解的倡議。

精華 FAQ

  • 雙方簽署一項獲聯合國支持的協議，內容是同意在24個月內舉行總統與議會選舉，並在單一行政權力與統一國家機構之下推動選舉進程。

  • 協議源自近幾個月在義大利羅馬與突尼斯首都突尼斯舉行的會談，最後在的黎波里聯合國利比亞支助特派團總部簽署，UNSMIL團長塔特也到場見證。

  • 利比亞自2014年起分裂為東西兩大陣營，原定2021年底舉行的大選又因候選資格爭議而停擺，因此這次協議被視為重新推動全國政治進程的關鍵一步。

義大利 聯合國

上一則

被視為「伊斯蘭版北約」 麥加共同防禦協定將首次集會

下一則

挪威王室：已故國王哈拉德葬禮9月9日舉行

延伸閱讀

冰島入歐公投 已開出逾3成選票 贊成票微幅領先

冰島入歐公投 已開出逾3成選票 贊成票微幅領先
美伊戰爭陷僵局 伊朗喊停戰、美國加碼制裁施壓

美伊戰爭陷僵局 伊朗喊停戰、美國加碼制裁施壓
美國「縮減」美韓聯合軍演規模 曝政策挫敗感

美國「縮減」美韓聯合軍演規模 曝政策挫敗感
民主黨敲定2028總統初選日程 南卡州打頭陣

民主黨敲定2028總統初選日程 南卡州打頭陣

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

2026-08-27 04:10

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」