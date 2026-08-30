東京迪士尼樂園餐廳疏散 疑似遊客行動電源自燃冒煙
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日本東京迪士尼樂園30日下午4時許（美東時間同日上午3時許），疑似有遊客攜帶的行動電源自燃。
當地的千葉縣警方接獲該樂園通報後，趕往瞭解發現，疑似有遊客攜帶的行動電源冒煙自燃。
根據日媒報導，此事發生在該樂園內1家餐廳，現場遊客已疏散，所幸並未造成傷亡。
樂園於30日下午4時許通報警方，指稱內部餐廳疑似出現遊客攜帶的行動電源冒煙自燃情況，警方隨即前往現場了解並確認狀況。 根據日媒報導，事件發生在東京迪士尼樂園內的一家餐廳，現場一度出現冒煙情形，因此工作人員與警方進行疏散與處置。 目前消息指出，現場遊客已完成疏散，所幸這起疑似行動電源自燃事件沒有造成任何傷亡，整體狀況已獲得控制。
精華 FAQ
樂園於30日下午4時許通報警方，指稱內部餐廳疑似出現遊客攜帶的行動電源冒煙自燃情況，警方隨即前往現場了解並確認狀況。
根據日媒報導，事件發生在東京迪士尼樂園內的一家餐廳，現場一度出現冒煙情形，因此工作人員與警方進行疏散與處置。
目前消息指出，現場遊客已完成疏散，所幸這起疑似行動電源自燃事件沒有造成任何傷亡，整體狀況已獲得控制。
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