東京迪士尼樂園餐廳疏散 疑似遊客行動電源自燃冒煙

圖為2019年12月東京迪士尼樂園1景。（美聯社）

日本 東京迪士尼 樂園30日下午4時許（美東時間同日上午3時許），疑似有遊客攜帶的行動電源 自燃。

當地的千葉縣警方接獲該樂園通報後，趕往瞭解發現，疑似有遊客攜帶的行動電源冒煙自燃。

根據日媒報導，此事發生在該樂園內1家餐廳，現場遊客已疏散，所幸並未造成傷亡。