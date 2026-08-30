冰島公投結果揭曉 不同意重啟加入歐盟談判
聽新聞
test
0:00 /0:00
北歐島國冰島29日舉行公投，決定是否重啟自2015年起中止的加入歐盟談判。冰島國家廣播公司（RUV）30日報導，這次公投結果為「不同意」。
該報導提到，儘管有部分選區還在開票，但預料不會影響最後結果。
即使此次公投結果為「同意」，替冰島和布魯塞爾展開入盟談判鋪路。但冰島最終是否加入歐盟，仍必須在數年後再舉行公投才能決定。
這次公投是要決定是否重啟自2015年起中止的加入歐盟談判，也就是是否重新為冰島與布魯塞爾展開入盟協商鋪路。 冰島國家廣播公司30日報導，這次公投結果為「不同意」。雖然還有部分選區持續開票，但報導指出，最後結果預料不會因此改變。 不會。即使公投結果是「同意」，也只是替冰島和歐盟正式展開入盟談判鋪路；至於最終是否加入歐盟，仍需在數年後再舉行公投決定。
精華 FAQ
這次公投是要決定是否重啟自2015年起中止的加入歐盟談判，也就是是否重新為冰島與布魯塞爾展開入盟協商鋪路。
冰島國家廣播公司30日報導，這次公投結果為「不同意」。雖然還有部分選區持續開票，但報導指出，最後結果預料不會因此改變。
不會。即使公投結果是「同意」，也只是替冰島和歐盟正式展開入盟談判鋪路；至於最終是否加入歐盟，仍需在數年後再舉行公投決定。
上一則
影／尼泊爾冰川崩塌瞬間曝光 巨響震山谷 目擊者：像山裡爆炸
下一則