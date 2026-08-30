冰島公投結果揭曉 不同意重啟加入歐盟談判

圖為冰島選務人員29日在截止投票後展開計票和開票作業。（歐新社）

北歐島國冰島 29日舉行公投 ，決定是否重啟自2015年起中止的加入歐盟 談判。冰島國家廣播公司（RUV）30日報導，這次公投結果為「不同意」。

該報導提到，儘管有部分選區還在開票，但預料不會影響最後結果。

即使此次公投結果為「同意」，替冰島和布魯塞爾展開入盟談判鋪路。但冰島最終是否加入歐盟，仍必須在數年後再舉行公投才能決定。