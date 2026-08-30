我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

亞洲近10萬冰川急速融化中 全球5.6萬處恐成水炸彈 1高山區被點名

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼泊爾和中國交界地區26日發生暴洪及土石流，圖為災區翠蘇里河沿岸30日的無人機空...
尼泊爾和中國交界地區26日發生暴洪及土石流，圖為災區翠蘇里河沿岸30日的無人機空拍圖。(美聯社)

尼泊爾與中國西藏交界地區爆發致命山洪後，喜馬拉雅冰川快速融化衍生的災害風險再度受到關注。專家指出，亞洲高山地區目前約有9萬5000座冰川，正急速流失冰量。另有一項研究發現，隨著冰川持續退縮，全球有5萬6659處冰川底下的低窪地形，未來可能積水形成新的湖泊，恐如潛藏高山的「水炸彈」；研究點名「世界屋脊」喜馬拉雅所在的亞洲高山地區，也存在許多這類潛在成湖地形。

加德滿都郵報報導，尼泊爾政府30日上午公布最新統計指出，已尋獲734具遺體，另有2498人失蹤。路透另報導，中國官方30日表示，西藏地區罹難人數增至16人，還有來自23個國家共261名外籍人士失蹤。美國地質調查所指出，這起災難由冰川崩塌引發，大量冰體、岩石、泥漿與碎屑隨洪流衝下山谷。儘管冰川崩塌的確切原因尚未釐清，但氣候變遷正加速全球冰川融化，也使相關災害風險受到高度關注。

朝鮮日報英文網引述CNN報導，美國科羅拉多州立大學地球科學教授麥格拉斯（Dan McGrath）指出，亞洲高山地區約有9萬5000座冰川，目前正以非常快的速度流失冰量；而且「光是這個地區的冰川，每年融化產生的水量，就足以淹到紐約帝國大廈頂端」。帝國大廈若不計尖塔，高度約381公尺。

美國南佛羅里達大學地質學教授古利（Jason Gulley）更形容，尼泊爾正在融化的冰川就像「定時炸彈」。他表示，如果全球無法有效抑制二氧化碳排放，到2100年，亞洲高山地區現存冰川最多可能有75%消失。

冰川持續退縮，也可能帶來另一項威脅：新的冰川湖。南韓News1報導，冰川退去後，原本被厚厚冰層覆蓋的低窪地形可能積水成湖，一旦湖泊潰決，就可能威脅下游地區。

國際學術期刊「自然-通訊」（Nature Communications）5月刊登一項研究，利用3D高階學習模型重建全球冰川底下的地形。研究發現，如果未來冰川持續消失，全球有5萬6659處低窪地形可能在冰川退去後積水形成湖泊；尤其包括「世界屋脊」喜馬拉雅在內的亞洲高山地區，冰川下方存在許多比周邊更深的凹陷地形，未來可能形成新的冰川湖，成為潛藏高山的「未爆彈」。

另一項研究指出，即使規模較小的湖泊，一旦潰決後的洪水再衝擊下游另一座冰川湖，也可能像骨牌一樣接連潰決，將災害迅速放大。

2024年8月尼泊爾聖母峰地區塔梅（Thame）就曾發生連鎖潰決。當時上游一座冰川湖潰決後，洪水衝擊約700公尺外的下游冰川湖，引發第二次潰決，兩座湖泊合計釋放約77萬立方公尺水量，短短22分鐘便淹到塔梅村，迫使數百人撤離，學校與醫療設施也遭摧毀。

由於喜馬拉雅許多冰川位於難以抵達的高山地區，科學界正利用AI協助監測，從大量冰川中篩選冰量快速減少或出現異常的高風險區域，再結合衛星、無人機與地面感測器，加強冰川崩塌及冰川湖潰決預警。

精華 FAQ

  • 美國地質調查所指出，災害由冰川崩塌引發，大量冰體、岩石與泥漿被洪流帶下山谷。雖然確切原因未明，但氣候變遷加速融冰，已讓風險升高。

  • 因冰川退去後，原本被冰層覆蓋的低窪地形會積水成湖，若湖泊潰決就可能衝擊下游。全球估計有5萬6659處此類地形，亞洲高山地區也特別多。

  • 由於許多冰川位於難以抵達的高山，研究人員正以AI篩選冰量快速減少或異常地區，再結合衛星、無人機與地面感測器，提升冰川崩塌與冰川湖潰決的預警能力。

氣候變遷 冰川 尼泊爾

上一則

冰島入歐公投 已開出逾3成選票 贊成票微幅領先

延伸閱讀

尼泊爾西藏邊界冰川崩塌釀洪災 史上冰川災害一覽

尼泊爾西藏邊界冰川崩塌釀洪災 史上冰川災害一覽
疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤

疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤
尼泊爾、中國邊境兩座堰塞湖恐潰決 專家揭預警致命盲區

尼泊爾、中國邊境兩座堰塞湖恐潰決 專家揭預警致命盲區
西藏土石流後 中國官方促全面排查風險 各地急查冰川冰湖

西藏土石流後 中國官方促全面排查風險 各地急查冰川冰湖

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
俄羅斯總統普亭。(歐新社)

烏克蘭攻擊俄國經濟設施 普亭：已打開潘朵拉的盒子

2026-08-22 17:00
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照