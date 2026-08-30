亞洲近10萬冰川急速融化中 全球5.6萬處恐成水炸彈 1高山區被點名

尼泊爾和中國交界地區26日發生暴洪及土石流，圖為災區翠蘇里河沿岸30日的無人機空拍圖。(美聯社)

尼泊爾 與中國西藏交界地區爆發致命山洪後，喜馬拉雅冰川 快速融化衍生的災害風險再度受到關注。專家指出，亞洲高山地區目前約有9萬5000座冰川，正急速流失冰量。另有一項研究發現，隨著冰川持續退縮，全球有5萬6659處冰川底下的低窪地形，未來可能積水形成新的湖泊，恐如潛藏高山的「水炸彈」；研究點名「世界屋脊」喜馬拉雅所在的亞洲高山地區，也存在許多這類潛在成湖地形。

加德滿都郵報報導，尼泊爾政府30日上午公布最新統計指出，已尋獲734具遺體，另有2498人失蹤。路透另報導，中國官方30日表示，西藏地區罹難人數增至16人，還有來自23個國家共261名外籍人士失蹤。美國地質調查所指出，這起災難由冰川崩塌引發，大量冰體、岩石、泥漿與碎屑隨洪流衝下山谷。儘管冰川崩塌的確切原因尚未釐清，但氣候變遷 正加速全球冰川融化，也使相關災害風險受到高度關注。

朝鮮日報英文網引述CNN報導，美國科羅拉多州立大學地球科學教授麥格拉斯（Dan McGrath）指出，亞洲高山地區約有9萬5000座冰川，目前正以非常快的速度流失冰量；而且「光是這個地區的冰川，每年融化產生的水量，就足以淹到紐約帝國大廈頂端」。帝國大廈若不計尖塔，高度約381公尺。

美國南佛羅里達大學地質學教授古利（Jason Gulley）更形容，尼泊爾正在融化的冰川就像「定時炸彈」。他表示，如果全球無法有效抑制二氧化碳排放，到2100年，亞洲高山地區現存冰川最多可能有75%消失。

冰川持續退縮，也可能帶來另一項威脅：新的冰川湖。南韓News1報導，冰川退去後，原本被厚厚冰層覆蓋的低窪地形可能積水成湖，一旦湖泊潰決，就可能威脅下游地區。

國際學術期刊「自然-通訊」（Nature Communications）5月刊登一項研究，利用3D高階學習模型重建全球冰川底下的地形。研究發現，如果未來冰川持續消失，全球有5萬6659處低窪地形可能在冰川退去後積水形成湖泊；尤其包括「世界屋脊」喜馬拉雅在內的亞洲高山地區，冰川下方存在許多比周邊更深的凹陷地形，未來可能形成新的冰川湖，成為潛藏高山的「未爆彈」。

另一項研究指出，即使規模較小的湖泊，一旦潰決後的洪水再衝擊下游另一座冰川湖，也可能像骨牌一樣接連潰決，將災害迅速放大。

2024年8月尼泊爾聖母峰地區塔梅（Thame）就曾發生連鎖潰決。當時上游一座冰川湖潰決後，洪水衝擊約700公尺外的下游冰川湖，引發第二次潰決，兩座湖泊合計釋放約77萬立方公尺水量，短短22分鐘便淹到塔梅村，迫使數百人撤離，學校與醫療設施也遭摧毀。

由於喜馬拉雅許多冰川位於難以抵達的高山地區，科學界正利用AI協助監測，從大量冰川中篩選冰量快速減少或出現異常的高風險區域，再結合衛星、無人機與地面感測器，加強冰川崩塌及冰川湖潰決預警。