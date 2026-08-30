聖母峰冰川加速融化 人尿、照明都是幫兇

中國這一側的珠穆朗瑪峰大本營，可以看到車輛和帳篷。(美聯社)

一項又一項研究顯示常年白雪皚皚的聖母峰(Mt. Everest，又稱珠穆朗瑪峰)正在融化，想要攻頂的登山客數量屢創新高，聖母峰基地營(Everest Base Camp)設施消耗的能源導致每年春天流失約3000公噸冰雪。最令人震驚的發現之一是：人類尿液導致「昆布冰川 」(Khumbu Glacier)融化約154噸冰雪。

紐約時報報導，研究的主要作者、尼泊爾 首席測量官、地理空間科學家高塔姆(Khim Lal Gautam)指出人體在高海拔地區需要補充更多水分，喝更多水自然排更多尿，數千名登山者和嚮導每天產生超過6000公升尿液。

聖母峰基地營設有旱廁，可收集約2000人的排泄物，但大多數登山客卻直接在冰川上小便，而冰川正是當地居民飲用水源。高塔姆表示不需要科學家也能看出每年都有更多冰川消失，變化肉眼可見。他從2011年以來已在聖母峰上待了超過365天。

人類尿液的影響令人擔憂，但該研究的共同作者、尼泊爾氣候科學家塔庫里博士(Sudeep Thakuri)表示研究結果並不令人意外，只不過尿液最終對冰川的影響依然遠小於用於取暖、烹飪、照明的燃料。

絡繹不絕的登山客已經讓世界第一高峰淪為觀光陷阱，在聖母峰基地營尤其明顯，營區現在設有咖啡館、大螢幕電視、高速Wi-Fi、熱水淋浴，甚至還有鋪著波斯地毯、配備地暖的帳篷。在2023年，基地營約1600頂帳篷的烹飪、取暖、用電消耗了824罐液化石油氣、1萬8935公升煤油、5130公升汽油。

研究團隊查看了1991年至2023年間所有無雲的熱成像圖，觀察基地營與冰川附近另一個積雪覆蓋地點的測量結果，發現基地營溫度的上升速度大約是冰川其他區域的兩倍。高塔姆警告人類活動的影響可能更大，因為他未把直升機、徒步旅行者、犛牛等熱源考慮在內。自2009年以來，聖母峰冰川消融的速度幾乎翻了一倍。

雖然人類排泄的影響可能不如烹飪等活動那麼顯著，但確實威脅著尼泊爾的經濟活動乃至於飲用水源、水力發電、灌溉。高塔姆指出冰川崩塌還會帶來致命洪水的風險；初步報告顯示，日前尼泊爾和中國發生的毀滅性洪水就是由冰川崩塌造成的。