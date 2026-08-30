中尼山洪／尼泊爾遺體塞爆太平間 48小時內恐釀公衛危機
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生山洪，尼國警方29日(周六)表示，已找到675具遺體，近2500人下落不明，4451人獲救；中方官媒追加證實西藏七人死亡，逾550人失聯；總計失蹤人數已逾3000人。與此同時，尼國當局正面臨第二場危機，也就是如何辨識、保存並最終交還死者遺體。
倖存者面臨的第二重危機，則是藥物和水資源短缺。
「加德滿都郵報」報導，各災區仍在持續搜救，當局也正將高風險地區的家庭轉移至安全地點，並清除遭洪水碎屑及土石流阻斷的道路。隨著搜救隊抵達更多受災地區並尋獲更多遺體，死亡人數預計還會上升。
洪水將遺體沖向下游數十公里，導致遺骸散落各地，部分遺體嚴重受損，已無法透過面部辨識身分，當局因此改以刺青、珠寶、衣物、指紋及DNA辨識。然而，道路及橋梁遭到摧毀，使家屬難以前往地區行政中心查看遺體或提供比對樣本。
此外，醫院太平間也已不堪負荷，當局將社區活動中心、警察設施及其他建築改為臨時太平間，但許多地方缺乏適當冷藏設備，遺體在夏季高溫下加速腐敗。當地志工指出，存放設施外的氣味已令人難以忍受，志工及警察甚至難以待在附近，如果目前的保存條件持續下去，48小時內恐面臨嚴重的公共衛生危機。
報導同時指出，大量遺體湧入也使「東納瓦爾帕拉西」(Nawalparasi East)當地醫療設施超出負荷。當地只有六名受過基本驗屍訓練的醫療人員，沒有取得認證的法醫病理學家，當局正向加德滿都尋求緊急支援。首席地區官員烏帕迪亞(Jagadishwor Upadhya)表示，首要任務是盡快將已確認身分的遺體交還家屬，同時加快其餘遺體的驗屍及樣本採集。
隨著各地太平間逐漸塞滿，當局正為可能必須埋葬身分不明遺體做準備。根據尼泊爾相關管理指南，由首席地區警官領導的地區管理委員會可以批准埋葬。警方會在埋葬前拍攝遺體照片、記錄指紋、採集組織進行DNA建檔，並發布公告尋找親屬。警方及市政當局也將指定埋葬地點，每具遺體都會獲得永久識別編號，讓數月甚至數年後才出面的家屬仍能找到親人的埋葬地點。
DNA樣本則會送往加德滿都，由尼泊爾科學技術院或尼泊爾警察中央法醫科學實驗室分析。
尼泊爾警方表示已找到675具遺體、近2500人下落不明，4451人獲救；加上西藏方面通報的7死、逾550失聯，整體失蹤人數已超過3000人。 因為大量遺體湧入臨時太平間，許多地點缺乏冷藏設備，在夏季高溫下加速腐敗，周邊已出現難聞氣味，若保存條件不改善，恐迅速演變成公共衛生危機。 警方會先拍照、採集指紋與組織進行DNA建檔，並發布公告尋找親屬；由地區管理委員會核准埋葬後，遺體會獲永久識別編號，DNA樣本再送往加德滿都分析。
精華 FAQ
尼泊爾警方表示已找到675具遺體、近2500人下落不明，4451人獲救；加上西藏方面通報的7死、逾550失聯，整體失蹤人數已超過3000人。
因為大量遺體湧入臨時太平間，許多地點缺乏冷藏設備，在夏季高溫下加速腐敗，周邊已出現難聞氣味，若保存條件不改善，恐迅速演變成公共衛生危機。
警方會先拍照、採集指紋與組織進行DNA建檔，並發布公告尋找親屬；由地區管理委員會核准埋葬後，遺體會獲永久識別編號，DNA樣本再送往加德滿都分析。
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