中尼山洪／尼泊爾遺體塞爆太平間 48小時內恐釀公衛危機

尼泊爾警方29日救出災區一名老人。(路透)

尼泊爾 與中國西藏交界的喜馬拉雅山 區26日發生山洪，尼國警方29日(周六)表示，已找到675具遺體 ，近2500人下落不明，4451人獲救；中方官媒追加證實西藏七人死亡，逾550人失聯；總計失蹤人數已逾3000人。與此同時，尼國當局正面臨第二場危機，也就是如何辨識、保存並最終交還死者遺體。

倖存者面臨的第二重危機，則是藥物和水資源短缺。

「加德滿都郵報」報導，各災區仍在持續搜救，當局也正將高風險地區的家庭轉移至安全地點，並清除遭洪水碎屑及土石流阻斷的道路。隨著搜救隊抵達更多受災地區並尋獲更多遺體，死亡人數預計還會上升。 尼泊爾一名軍人29日抱著從災區救出的嬰兒。(路透)

洪水將遺體沖向下游數十公里，導致遺骸散落各地，部分遺體嚴重受損，已無法透過面部辨識身分，當局因此改以刺青、珠寶、衣物、指紋及DNA辨識。然而，道路及橋梁遭到摧毀，使家屬難以前往地區行政中心查看遺體或提供比對樣本。

此外，醫院太平間也已不堪負荷，當局將社區活動中心、警察設施及其他建築改為臨時太平間，但許多地方缺乏適當冷藏設備，遺體在夏季高溫下加速腐敗。當地志工指出，存放設施外的氣味已令人難以忍受，志工及警察甚至難以待在附近，如果目前的保存條件持續下去，48小時內恐面臨嚴重的公共衛生危機。

報導同時指出，大量遺體湧入也使「東納瓦爾帕拉西」(Nawalparasi East)當地醫療設施超出負荷。當地只有六名受過基本驗屍訓練的醫療人員，沒有取得認證的法醫病理學家，當局正向加德滿都尋求緊急支援。首席地區官員烏帕迪亞(Jagadishwor Upadhya)表示，首要任務是盡快將已確認身分的遺體交還家屬，同時加快其餘遺體的驗屍及樣本採集。

隨著各地太平間逐漸塞滿，當局正為可能必須埋葬身分不明遺體做準備。根據尼泊爾相關管理指南，由首席地區警官領導的地區管理委員會可以批准埋葬。警方會在埋葬前拍攝遺體照片、記錄指紋、採集組織進行DNA建檔，並發布公告尋找親屬。警方及市政當局也將指定埋葬地點，每具遺體都會獲得永久識別編號，讓數月甚至數年後才出面的家屬仍能找到親人的埋葬地點。

DNA樣本則會送往加德滿都，由尼泊爾科學技術院或尼泊爾警察中央法醫科學實驗室分析。 尼泊爾努瓦科特縣德維加特遭山洪及土石流侵襲，一名男子29日從受損住家取回物品。(路透)