中尼山洪警示 出國必備旅遊險、善用STEP

尼泊爾 爆發山洪，給遊客的警示是：在國外時可能會遭遇意想不到的危機，而自然災害只是其中一種，衝突和戰爭也可能發生；建議旅客出門前登錄、購買旅遊保險 ，在異鄉時若真的遇到緊急狀況，可尋求最近的美國大使館或領事館協助，相關費用的收據最好拍照，以利後續申請保險。

今日美國(USA TODAY)報導，線上旅遊保險比較平台InsureMyTrip執行長莫羅(Suzanne Morrow)說，旅客不可能為每一種緊急情況都做好準備，這也不是規劃一個有趣的旅程時該聚焦的重點，不過可以為緊急狀況做好如何因應的準備。

國務院 建議美國公民，出發前使用免費的「旅外公民雲端登錄」(Smart Traveler Enrollment Program，簡稱STEP)，如此就能以電子郵件收到更新消息，有緊急狀況時也能輕鬆聯繫到他們，也可以和親友分享旅程，以便他們留意遊客行蹤，必要時也能協調國內的協助。

記得購買旅遊保險，能涵蓋醫療和撤離的費用。莫羅說，醫療後送的費用可能從10萬元起跳，甚至更高，若再加上國外的醫療費用，帳單金額可能更高，因此莫羅建議盡早買保險。

在海外遇緊急狀況，可向最近的美國大使館或領事館尋求協助，或撥打國務院電話1-202-501-4444，也建議用社群媒體、即時通訊應用程式和簡訊通知親友，有時電話不通，但簡訊和數據服務仍能運作。

其他應對措施取決於緊急情況的種類。對於個人醫療或執法需求，國務院建議聯繫當地緊急服務機構，然而根據目的地的不同，當地資源和應對能力可能與美國公民習慣的有所不同。

在像尼泊爾洪災這樣的情況，有買緊急援助保險的旅遊保險持有者應聯繫其援助服務提供者，旅客購買保險時會收到業者的聯絡資訊。

美國政府能協助處理更大規模緊急狀況的撤離行動，但國務院敦促美國公民別冒險留在危險地區，若能安全自行離開就立刻離開；國務院一向建議公民，如遇緊急狀況，但商業旅遊還沒中斷時，趕快離開該國。

回到家後，購買旅遊保險或使用具有旅遊保障的信用卡訂購行程的旅客，應保留相關費用的收據，以便申請理賠。莫羅甚至建議把所有收據都拍照，以防正本遺失。

莫羅說，萬一需要保留發生的事件紀錄，別指望保險公司會替你處理，他們才不會，他們只會要求你提供所有證明文件等。

InsureMyTrip的IMT協助計畫也可以幫助顧客應對有時候讓人感到困惑的索賠流程，莫羅建議盡快申請理賠，因為回到家的時間愈久，手頭上能找到所有需要的資料的可能性就愈低。