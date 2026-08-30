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聖嬰現象重挫歐洲農業 全球糧食告急 「3F效應」恐全面爆發

編譯中心／綜合29日電
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歐洲各地持續高溫乾燥天氣，德國工人比往年提早約45天開始收割青貯玉米田（sila...
歐洲各地持續高溫乾燥天氣，德國工人比往年提早約45天開始收割青貯玉米田（silage maize），為牲畜準備飼料。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖嬰疊加高溫乾旱，歐洲農業與森林遭重創。
  • 重點二：法國義大利等地作物減產，糧食供應壓力升高。
  • 重點三：3F惡性循環加劇，全球糧食不安全恐再擴大。

全球今夏極端高溫與乾旱持續，歐洲農業、森林、河運及能源系統遭受重創，多項作物產量創數十年新低。聯合國警告，聖嬰現象與地緣衝突、能源及化肥供應風險交織，全球數千萬人糧食安全受到嚴重影響。

歐洲今年接連遭遇熱浪及乾旱，多地氣溫突破30℃，部分地區更達35℃以上。歐盟及英國約半數地區處於乾旱狀態，降雨不足導致土壤含水量下降、森林受損。聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）28日表示，持續乾旱及高溫正加劇歐洲森林生態壓力。截至27日，歐盟山火過火面積達63.4萬公頃，部分地區更出現樹木枯死、樹皮甲蟲及植物病害蔓延。

農業亦遭受嚴重打擊。法國布列塔尼蔬菜生產商「布列塔尼王子」（Prince de Bretagne）表示，當地生菜減產35%、西蘭花減產60%、洋薊減產50%。法國農業部預估，今年玉米產量約900萬噸，按年減少35%，為1980年以來最低。部分牧場牛奶產量下降10%至15%，牧民並擔心穀物減產導致冬季飼料不足。

義大利稻米產區同樣受旱情衝擊。皮埃蒙特大區稻農協會負責人指出，今年水稻單產預計減少30%至40%，部分農場可能絕收，情況為半世紀來未見。歐盟聯合研究中心（JRC）發布的MARS農業觀測報告則預測，歐盟今年夏季作物單產最多較過去5年平均低14%。

乾旱也牽動歐洲交通及能源。萊茵河與多瑙河水位偏低，限制貨輪載重並影響煤炭及原物料運輸；義大利波河（Po River）水位下降則衝擊水力發電，法國部分核電設施亦因河水流量不足及水溫過高，冷卻條件受到影響。

分析人士指出，聖嬰現象引發的極端天氣不斷加劇農作物生產的不確定性，而俄烏衝突使烏克蘭穀物減產及無法出口、中東局勢緊張等地緣政治因素導致全球供應鏈出現斷裂，進一步放大了市場對農作物減產的預期。中東地區供應全球逾25%的氨及約40%的尿素貿易，荷莫茲海峽航運受阻，進一步推高了肥料的價格。

全球糧食風險亦持續升溫。聯合國世界糧食計畫署（WFP）預測，截至2027年底，本輪聖嬰現象可能使全球至少新增4900萬人陷入嚴重糧食不安全，中美洲及南部非洲預料受衝擊最深。聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）28日並指出，糧食、燃料與化肥形成Food（糧食）、Fuel（燃料）、Fertilizer（化肥）等「3F」惡性循環的風險，地緣局勢進一步增加全球供應鏈壓力。

聯合國糧農組織（FAO）7月數據顯示，全球食品價格指數升至近3年高位，小麥價格單月上漲5.8%，穀物價格指數上升6.9%。歐洲中央銀行（ECB）測算，強烈聖嬰現象可能令全球食品價格平均上升9%，顯示極端氣候、農業減產及供應鏈風險正同步影響全球糧食市場。

比利時持續乾旱天氣下，向日葵枯萎在田野裡。（歐新社）
比利時持續乾旱天氣下，向日葵枯萎在田野裡。（歐新社）

精華 FAQ

  • 主因是聖嬰現象帶來的極端高溫與乾旱，導致土壤含水量下降、森林受損，也讓多地作物減產、河運受限與能源冷卻條件惡化。

  • 法國布列塔尼蔬菜減產明顯，生菜少35%、西蘭花少60%、洋薊少50%，玉米也估減35%；義大利稻米則可能減產30%至40%，部分農場甚至面臨絕收。

  • 3F指糧食、燃料與化肥的連鎖緊張，地緣衝突又推升供應鏈壓力與肥料價格。WFP預估到2027年底，全球至少再增加4900萬人陷入嚴重糧食不安全。

歐盟 聯合國

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