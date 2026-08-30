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冰島入歐公投 已開出逾3成選票 贊成票微幅領先

編譯中心／綜合29日電
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冰島首都雷克雅未克民眾27日參加集會，反對冰島加入歐盟。（美聯社）
冰島首都雷克雅未克民眾27日參加集會，反對冰島加入歐盟。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：冰島公投授權政府重啟歐盟入盟談判，贊成票暫時微幅領先。
  • 重點二：已開出約3成選票，51.2%支持、48.8%反對，結果仍未定。
  • 重點三：高利率、俄烏戰爭與美國對格陵蘭施壓，推升加入歐盟討論。

冰島於29日舉行歷史性公投，決定是否重啟中斷13年的加入歐洲聯盟（EU）談判，結果預計於當地時間30日中午前出爐，據冰島國家廣播公司報導，目前已開出的逾3成選票中，「贊成」票以微弱優勢領先，歐盟總部布魯塞爾官員對此趨勢表示「歡迎」。此公投因高利率經濟壓力及北極圈地緣政治動盪而起，選民將透過贊成或反對票授權政府，兩派選前民調極度膠著。

冰島全國約27萬3000名選民於29日參與歷史性公民投票，決定是否授權政府重啟與歐盟的入盟談判。投票於晚間10時結束後隨即展開計票，據冰島國家廣播公司報導，在已開出的約8萬7000張選票，大約有51.2%的選民支持政府重啟談判的提案，而48.8%的選民則投下反對票。選務人員表示可靠結果預計於翌日中午出爐。若贊成方勝出，政府將與布魯塞爾展開談判，最終是否加入仍須於數年後由另一次公投決定。

目前兩派選情極度拉鋸。根據蓋洛普（Gallup）民調，51.6%反對、48.4%支持；而Maskina民調則顯示51.3%支持、48.7%反對，兩者差距均在統計誤差範圍內。現任外交部長古納斯多蒂爾（Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir）表示選情極為膠著，但仍持樂觀態度。

這場公投源於冰島國內經濟與地緣政治轉變。冰島曾於2009年金融危機後申請入盟，並於2010年啟動談判，但2013年疑歐派政府上台後於2015年放棄。現任總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）於2024年上任後承諾舉行公投，她說：「這是很重要的一天，我們等這個時刻已經多年，終於得以投票表決。」

這座位處亞北極、沒有軍隊的島國，其國防仰賴北大西洋公約組織（NATO）以及與美國在1951年簽訂的雙邊協定。

然而，美國總統川普多次表示要「購買」格陵蘭島，冰島與格陵蘭相距僅約290公里，獲提名出任美國駐冰島大使的朗恩（Billy Long）曾調侃稱，「冰島可以成為美國第52個州」，引發冰島國內擔憂。

冰島畢夫柔斯特大學（Bifrost University）政治學者柏格曼（Eirikur Bergmann）指出，公投除國內考量外，亦受地緣政治動盪衝擊。支持者認為，加入歐盟能降低目前高達9%的房貸利率，並在烏克蘭戰爭與川普對鄰近格陵蘭施壓、甚至有美國官員調侃冰島可成為美國第52個州的國際局勢下，抱團取暖以提供安全保障。反對者則主張，冰島現為歐洲經濟區（EEA）成員已可進入單一市場，且入盟將危及主權，並摧毀作為經濟命脈的漁業資源控制權。

布魯塞爾方面正高度關注此結果。現任歐盟擴大事務執行委員柯斯（Marta Kos）表示，冰島的決定將為歐盟接納新成員增添強韌後盾。歐盟自1994年後未有富裕的淨貢獻國加入，吸收冰島除能作為擴大典範，亦有助於未來接納較貧窮國家，甚至可能影響非歐盟成員國挪威的想法。

精華 FAQ

  • 這場公投是要授權政府是否重啟與歐洲聯盟的入盟談判，等於決定冰島是否重新啟動加入歐盟的程序，之後仍須再經另一次公投才能決定最終是否入盟。

  • 根據冰島國家廣播公司報導，已開出的約8萬7000票中，支持重啟談判者為51.2%，反對者為48.8%，贊成方僅以微弱優勢領先，結果仍有變數。

  • 主要原因包括高利率帶來的經濟壓力，以及俄烏戰爭、川普對格陵蘭的言論等地緣政治動盪。支持者認為入盟有助降低房貸利率並強化安全保障。

公投 冰島 歐盟

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