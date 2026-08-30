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庫德族曾與美並肩血戰IS 如今遭伊朗攻擊 川普卻切擬斷軍援

編譯周辰陽／綜合29日電
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伊拉克庫德斯坦厄比爾機場今年稍早發生爆炸，現場升起濃煙。（美聯社）
伊拉克庫德斯坦厄比爾機場今年稍早發生爆炸，現場升起濃煙。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：庫德族敢死軍曾與美軍並肩對抗IS，長年是重要盟友。
  • 重點二：美國擬終止對敢死軍軍援，2026年仍有6100萬美元預算。
  • 重點三：伊朗攻擊加劇之際削減援助，恐削弱庫德斯坦安全與美國信用。

BBC 29日報導，伊拉克庫德族安全部隊敢死軍（Peshmerga）是美國在中東的重要盟友。自美國總統川普伊朗發動戰爭以來，半自治的庫德斯坦也遭伊朗發射數百枚飛彈及無人機攻擊。然而，4名知情人士透露，川普政府正計畫中止對敢死軍的軍事援助。

敢死軍曾與國際聯軍並肩對抗「伊斯蘭國」（IS），終結IS對伊拉克及敘利亞部分地區的控制。美國及其他國家將於9月30日從伊拉克撤出最後剩餘的部隊，正式結束國際反IS軍事行動。美國在伊拉克僅存的軍事基地位於庫德斯坦首府厄比爾（Irbil），預計也將在聯軍撤離後關閉。

五角大廈2016年簽署諒解備忘錄，向敢死軍提供軍事援助，並於2022年續簽。敢死軍目前約有18萬人，2026會計年度透過五角大廈反IS計畫獲得6100萬美元，用於武器、軍事訓練及津貼。五角大廈已提議，在2027會計年度全面削減敢死軍的安全援助，理由是IS已被擊敗，這筆資金應重新分配。

BBC提到，五角大樓與KRG之間的協議將於9月30日到期，而在同一天，美國和其他國家也將從伊拉克撤出最後剩餘的軍隊。五角大廈與庫德斯坦地區政府（KRG）的諒解備忘錄將於撤軍日到期。全面削減援助的支出計畫目前遭到擱置，但已在庫德斯坦引發警訊。

庫德族官員原本仍抱持希望，認為美方會延長現有協議、繼續撥款。但多名知情人士表示，儘管伊朗攻擊激增，美國國防部官員最近與伊拉克及庫德族領導人會談時仍表示，不打算延長這份向敢死軍提供安全援助的協議。庫德族官員擔心，削減資金將造成權力真空，並助長伊朗氣焰。

一名知情人士表示，美國與庫德斯坦安全合作的最終決定仍在審查中，美方正考慮撤軍後如何在伊拉克及伊拉克庫德斯坦維持部分安全支持。專家指出，終止對敢死軍的安全援助將削弱美國在伊拉克的長期夥伴，也會向區域盟友傳達一項訊息：美國不值得信賴，未必會支持自己的盟友。

美國大學（American University）全球庫德族和平倡議（Global Kurdish Initiative for Peace）主任薩伊德（Yerevan Saeed）指出，庫德族人曾流下許多鮮血，協助美國在伊拉克及更廣泛的中東地區實現目標，如今美國卻要切斷對庫德族人的援助。他說：「如果庫德族人就這樣毫無防備，將是伊朗、中國及俄羅斯的一大勝利。」

精華 FAQ

  • 敢死軍曾與國際聯軍並肩作戰，協助擊敗IS在伊拉克與敘利亞部分地區的控制，是美國在中東反恐行動中不可或缺的地方夥伴。

  • 五角大廈已提議在2027會計年度全面削減對敢死軍的安全援助，理由是IS已被擊敗，相關資金應重新分配；現有協議也將在9月30日到期。

  • 庫德族官員認為，若美方在伊朗攻擊升高時仍撤援，將造成安全真空並助長伊朗氣焰，也會削弱美國作為盟友的可信度與區域影響力。

伊朗 川普 敘利亞

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