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柏林市府遭駭被勒索230萬 5.79TB資料被竊恐遭拍賣

編譯中心／綜合報導
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德國首都柏林市政府系統本月初遭駭客入侵並竊走資料，市長韋格納28日表示，駭客正向...
德國首都柏林市政府系統本月初遭駭客入侵並竊走資料，市長韋格納28日表示，駭客正向市府勒索。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柏林市府遭Rhysida入侵，5.79TB內部資料外洩。
  • 重點二：駭客勒索30枚比特幣，並威脅逾期公開拍賣。
  • 重點三：市府關閉部分系統，強調選舉基礎設施未受影響。

德國首都柏林市政府資訊系統於本月上旬遭到駭客團體入侵，多達5.79TB的政府內部數據被竊取。犯案主嫌被認為是活躍於俄羅斯與東歐區域的勒索軟體集團「Rhysida」，該組織在其暗網網頁架設倒數計時器，向柏林當局勒索30枚比特幣、價值約200萬歐元（約231.66萬美元），並威脅若在7天期限內不支付贖金，將以30枚比特幣為底價公開拍賣外洩資料。  

綜合英國廣播公司（BBC）及路透報導，這波網路攻擊首度發生於8月7日至12日，隨後迫使官方於14日關閉部分線上與機關網絡系統，導致房屋津貼的申請與發放作業一度中斷數日。經過鑑識團隊調查，發現包含柏林的交通與環境等兩個部門皆有數據外洩情形。柏林市長辦公室在聲明中表示，目前尚不排除有多達4.65萬份的合約、電子郵件、電話號碼、密碼及機密信息等個人或非公開資料受到衝擊。

對於這起嚴重的資安威脅，柏林市長韋格納（Kai Wegner）強硬表態，市府絕對不會屈服於任何形式的脅迫與妥索。他強調，目前柏林警方、檢察機關以及聯邦安全機構已採取最高優先層級，正全力查緝涉案的駭客嫌犯，並加速釐清被盜取檔案的具體內容與涵蓋範圍。

由於這場駭客風暴爆發的時間點，恰逢9月20日即將舉行的柏林邦議會與12個行政區區議會選舉前夕，引發外界高度關注。對此，柏林邦內政參議員（地方內政部長）施普蘭格（Iris Spranger）特別澄清並強調，市府內部的選舉基礎設施完好，並未遭到駭客攻破，目前也沒有發現任何與地方選舉相關的數據流出。

此外，暗網犯罪紀錄指出，「Rhysida」組織自2023年6月首度現蹤以來，在全球已累積發動將近280起針對多國企業與政府機關的網路襲擊。該集團在2023年間就曾駭入大英博物館（The British Museum）的電腦伺服器，造成內部系統運作受阻並盜走近50萬份檔案；當時在大英博物館拒絕妥協付贖後，該組織便隨即在暗網上將訪客、訂閱戶及館方員工的個人私密資料全數公開。

精華 FAQ

  • 官方研判主嫌是勒索軟體集團Rhysida，攻擊中有高達5.79TB的政府內部數據被竊，涉及交通、環境等部門，且可能波及多達4.65萬份文件與個資。

  • Rhysida在暗網要求柏林市府支付30枚比特幣，約值200萬歐元，並設下7天期限；若未付款，便揚言以30枚比特幣為底價，把外洩資料公開拍賣。

  • 攻擊曾迫使部分線上與機關系統停用，房屋津貼申請一度中斷數日；但市長與內政官員都表示不會妥協，且選舉基礎設施目前未見遭駭或資料外流。

德國 駭客 比特幣

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