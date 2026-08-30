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一度危及總統府… 尼日平息叛變 傳俄軍助奪回首都空軍基地

編譯中心／綜合29日電
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尼日驚傳士兵叛變，軍政府重新掌控局後，29日人們聚集在首都尼阿美協和廣場，保全人...
尼日驚傳士兵叛變，軍政府重新掌控局後，29日人們聚集在首都尼阿美協和廣場，保全人員在一旁警戒。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼日首都29日爆發士兵叛變，衝向總統府與機場。
  • 重點二：軍政府稱已重掌局勢，電視台停播後也恢復播出。
  • 重點三：傳總統衛隊在俄軍協助下，奪回101空軍基地。

西非國家尼日29日發生士兵叛變，叛變士兵攻向總統府附近及機場，並一度迫使國家電視台中斷播出，軍政府隨後表示已重新掌控局勢。傳尼日總統衛隊是在俄羅斯部隊的協助下，奪回首都的「101空軍基地」（Base 101），並擊斃部分叛變士兵。

中央社引述法新社報導，尼日3年前爆發政變後由軍政府統治，但在將領蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）領導下，當局始終難以遏止困擾國內約10年的聖戰主義暴力情事。

首都尼阿美（Niamey）29日爆發激烈交火，數小時後軍政府宣布已大致奪回被叛變士兵掌控的敏感設施。

儘管戰鬥到了傍晚看似漸平息，一名區域安全消息人士及一位非洲外交官透露，叛變士兵一度仍控制尼阿美周邊兩處軍營。

然而，到了29日傍晚，外交及安全消息來源透露，尼日總統衛隊在俄羅斯部隊的協助下，已奪回首都的「101空軍基地」（Base 101），並擊斃部分叛變士兵。

這起暴力衝突於29日零時過後不久爆發，並持續到破曉，叛變士兵一度封鎖總統府及官媒薩赫勒電視台（Tele Sahel）的出入管道。不過電視台在停播一個多小時之後，便於當地上午10時復播。

軍政府隨後透過國家電視台發布聲明表示，經過數小時交火，政府正逐步恢復控制。

安全消息人士表示，「尼日武裝部隊內有人員叛變，企圖闖入總統府」，並進一步指出總統衛隊已擊退叛軍。

國防部長莫迪（Salifou Mody）在國家電視台表示，一組士兵曾在尼阿美某處軍營挾持部隊為人質，並向市區「特定敏感地點」開火，但未具體說明地點。

101空軍基地位於國際機場範圍內，也是俄羅斯「非洲軍團」（Africa Corps）在尼阿美的總部。

尼日與鄰國布吉納法索、馬利均由政變上台的軍政府執政，3國近年退出西非經濟共同體（ECOWAS），轉而疏遠法國等傳統西方夥伴，並加強與俄羅斯的合作。

精華 FAQ

  • 叛變士兵在尼阿美發動攻勢，曾逼近總統府、機場與國家電視台，並一度封鎖相關出入管道，讓首都敏感設施短時間陷入混亂。

  • 軍政府表示，經過數小時交火後，政府已逐步恢復控制，並重新掌握多處被叛變士兵占據的敏感設施，首都局勢也在傍晚後趨於平息。

  • 消息指出，尼日總統衛隊是在俄羅斯部隊協助下奪回位於機場範圍內的101空軍基地，該基地也是俄羅斯非洲軍團在尼阿美的總部。

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