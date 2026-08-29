尼泊爾山洪933名工人困隧道 鑽孔送氧搶救 救援隊曝內部慘況

尼泊爾軍方公布28日從一座水力發電廠隧道中救出倖存者。(歐新社)

法新社報導，尼泊爾與中國西藏交界地區26日發生嚴重山洪，兩地累計已682人罹難、約3000人失蹤，其中尼泊爾水力發電工程有933名工人仍受困。救援團隊29日開始鑽穿遭泥漿封死的一個隧道搶救工人，晚間成功從翠蘇里（Trishuli）3A水力發電工程隧道上方鑽出孔洞，隨即向內輸送空氣，並嘗試送入攝影機與氧氣探查，與時間賽跑尋找生還者。

紐約時報 報導，主導搜救的尼泊爾軍方在山洪發生超過一天後，才將救援重點轉向受困的水力發電工人。軍方也出動2架熱感應無人機搜尋，但至今未偵測到生命跡象。

軍方發言人巴斯內特（Raja Ram Basnet）表示，這可能是因為距離太遠，軍方無法確定受困者距離無人機搜索區域究竟多遠，加上隧道牆體厚重、災區地貌遭洪水大幅改變，也增加探測難度。

救援人員若要進入隧道，必須先清除入口堆積的厚重泥漿與瓦礫，再鑽穿厚實的隧道門或牆壁，必要時甚至得以炸藥爆破；即使入口打通，隧道內仍可能灌滿數英尺深的淤泥。

軍方公布的畫面顯示，部分隧道打通後，救援人員必須直接從厚泥中將受困工人拖出。部分災區交通也完全中斷，軍方甚至得先搭建臨時直升機停機坪，才能把人員與設備送進現場。

救援目前集中在翠蘇里3A、3B等受創水力發電工程。

29日下午，軍方一度只能深入翠蘇里3A隧道約6.4公尺；當晚終於從隧道頂部鑽出小孔。尼泊爾內政部長古隆（Sudan Gurung）表示，救援隊已開始透過孔洞向內輸送空氣，接下來將持續挖掘並派員進入。

能源部也表示，鑽孔取得「部分成功」，目前正嘗試送入攝影機與氧氣，同時清除大量淤泥。尼泊爾官方統計，截至目前已有279名工人從多處隧道獲救，仍有933人受困。

另一處奇利梅（Chilime）水力發電工程的搜救情況同樣艱困。曾登上聖母峰的登山家古隆（Ashish Gurung）表示，一批專業登山嚮導從洪災當天就已待命，卻直到29日上午才被派上場。他們利用繩索和木板進入一條積滿數英尺深淤泥的隧道，前進約119公尺（130碼）後遭遇阻塞，途中還發現一具已開始腐爛的遺體及一截斷肢，只能將遺體帶回軍方基地冷藏。

社群平台X流出一段畫面，根據貼文描述，地點位於拉蘇瓦縣一處全長250公尺、仍在施工中的隧道。畫面可見隧道內部幾乎被厚重泥漿全面覆蓋，從地面、牆面到頂部都沾滿泥濘，前方更被一道如泥牆般的泥漿與土石完全堵住。根據這則貼文說法，多條類似隧道內都有人受困，而救援人員目前已深入約130公尺，但再往前的通道遭土石與碎屑堵塞。這段影片尚未經核實。

印度與中國的專業救援團隊也已提供技術協助。尼泊爾政府另向外界尋求重型無人機及定位生還者的專業設備，並動員具備聖母峰等高山救援經驗的山岳搜救人員，希望盡快打通更多隧道、找到仍可能生還的工人。