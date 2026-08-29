尼泊爾接受外援但有限制 一般搜救靠自己 重建需40至50億美元

尼泊爾努瓦科特縣德維加特遭暴洪與土石流侵襲，一棟受損民宅四周散布大量瓦礫，攝於29日。（路透）

尼泊爾 與中國西藏交界的喜馬拉雅山 區26日發生暴洪與土石流。尼國外交部長卡納爾（Shisir Khanal）接受路透訪問時表示，尼泊爾在缺乏專業能力及技術的領域需要外國協助，但一般搜救並不需要外援。

路透指出，此次洪災席捲邊境地區，夷平城鎮並破壞水力發電廠，造成尼泊爾和中國西藏超過600人死亡，仍有超過2000人下落不明。加德滿都郵報報導，印度 、中國、美國、英國、日本、南韓、斯里蘭卡及孟加拉都曾要求尼泊爾政府允許各國搜救隊協助救援。

卡納爾28日晚間表示，加德滿都需要外國協助營救受困隧道的人員、在橋梁遭摧毀地區恢復交通及通訊服務、辨識遺體、進行DNA檢測及長時間保存遺體。他說：「我們已經針對自身缺乏足夠專業能力及技術知識的領域，提出這類專業服務和技術協助的請求。」

尼泊爾外交部28日稍早曾表示，加德滿都目前可以自行處理救援工作，因此拒絕外國參與。被問及這項官方立場時，卡納爾表示，一般搜救工作由尼泊爾救援人員執行，不需要外援。他說：「我們認為沒有必要在這方面重複投入。」

尼泊爾官員表示，洪水已對校舍、醫院、水力發電廠、道路、橋梁及其他基礎設施造成廣泛破壞，未來重建及復原工作將需要外國支援。財政部長瓦格爾（Swarnim Wagle）29日向路透表示，尼泊爾可能需要40億至50億美元進行災後重建。他說：「這只是一項估計。損失和損害仍在評估中。」

瓦格爾表示，此次災後重建需要的金額將遠低於2015年地震時的需求。當年規模7.8強震後的重建支出達90億美元，但他並未進一步說明此次重建費用預計較低的原因。