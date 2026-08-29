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川普才說不擔心俄羅斯攻北約 克宮就撂話襲英國軍事目標

編譯周辰陽／綜合28日電
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由於英國提供烏克蘭風暴之影飛彈與無人機，深入打擊俄羅斯境內目標，莫斯科放話可能攻...
由於英國提供烏克蘭風暴之影飛彈與無人機，深入打擊俄羅斯境內目標，莫斯科放話可能攻擊英國的軍事基地與國防承包商；圖為俄羅斯總統普亭（中）28日訪問位於俄羅斯汽車產業集群。（歐新社）

歐洲領袖日益憂心俄羅斯可能透過有限度攻擊或其他軍事挑釁，考驗北約的決心。俄羅斯外交部發言人也警告，俄方可能攻擊英國軍事目標。不過，美國總統川普27日卻表示，不擔心俄羅斯會攻擊北約國家。

Axios報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）25日祕密前往莫斯科，並與俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）會面。多家媒體報導，拉特克利夫此行是為了警告莫斯科不要攻擊北約國家，但川普受訪時否認，表示拉特克利夫沒有傳達這項警告。

川普稱拉特克利夫訪俄是「例行公事」，並對媒體報導表示不解。他說，拉特克利夫每六個月或每年會見一次俄羅斯對口官員，雙方關係非常好，「沒有任何訊息，也沒有任何不尋常之處」。

兩小時後，川普再度被問及美國是否曾就可能攻擊北約國家一事警告俄羅斯總統普亭。他表示不想評論，但補充：「他們不會攻擊北約領土。」

另一方面，納雷什金27日證實與拉特克利夫會面並討論「情報事務」，稱這是「例行工作的一部分」，「沒有任何不尋常之處」。

此外，綜合路透、英國獨立報等媒體報導，英國本周稍早宣布，允許烏克蘭取得機密技術，自行生產可深入打擊俄羅斯境內目標的「暴風影」巡弋飛彈。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）27日警告，揚言將對烏克蘭境內外的所有英國軍事設施、國防承包商及武器工廠發動報復性打擊，以回應烏克蘭使用英製長程巡弋飛彈攻擊俄羅斯境內目標。

俄羅斯26日指控烏方利用英製「暴風影」導彈攻擊烏東頓內茨克市一間購物中心，造成包括兒童的平民受傷。

沙卡洛娃指出，在莫斯科看來，倫敦距離成為她所稱、針對俄羅斯平民的「恐怖主義」行動的法律共犯，只差「一步之遙」，並警告除非英國改變立場，否則將面臨「不可避免的災難性後果」。

此外，法國已同意授權這項技術，沙卡洛娃也警告英法向烏克蘭提供敏感導彈技術，都是在「玩火」，將面臨「不可預計的後果」。

對此，英國國防部向路透表明，英方將繼續致力向基輔提供抵禦「（俄羅斯總統）普亭非法入侵」的裝備，呼籲外界切勿質疑柏能新政府就俄羅斯侵略烏克蘭、英國以至其他盟友的對抗決心。

一名歐盟高官27日向法新社透露，歐洲情報機構暫未見有跡象顯示俄方正計畫軍事攻擊北約的歐洲成員國。

精華 FAQ

  • 川普受訪時表示，他不擔心俄羅斯會攻擊北約國家，並直言「他們不會攻擊北約領土」。他同時否認CIA局長此行曾向俄方傳達相關警告。

  • 多家媒體報導指拉特克利夫祕密赴莫斯科，目的是警告俄羅斯不要攻擊北約國家；但川普與俄方都說，雙方只是就情報事務進行例行會面。

  • 因英國同意烏克蘭取得機密技術、自行生產可深入打擊俄境的暴風影飛彈，俄方指控這是挑釁，並警告將打擊英國境內外軍事設施與軍火相關目標。

俄羅斯 北約 川普

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