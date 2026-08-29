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泰國頒布新規加速遣返違法外籍遊客 不當行為零容忍

編譯中心／綜合28日電
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泰國觀光與體育部28日表示，將對行為不當的外籍遊客採取「零容忍」政策；圖為泰國曼...
泰國觀光與體育部28日表示，將對行為不當的外籍遊客採取「零容忍」政策；圖為泰國曼谷大皇宮。（新華社）

泰國遣返外籍人士的新規定28日生效，盼加速處理非法外籍人士遣返；觀光與體育部長蘇拉薩28日表示，泰國開放並歡迎來自世界各地、尊重法律、泰國人民及文化的遊客，但對行為不當的外籍遊客「零容忍」，將果斷執法。

中央社引述民族報（The Nation）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）26日簽署「2026年總理府遣返規定」，27日刊登於「皇家公報」，28日起生效。新規旨在加速遣返決定及更有效的跨部門協調。

報導指出，內政部長可下令遣返已服完最終判決刑期、涉及六類情況的外籍人士，包括違反移民法入境或居留、從事非法工作、違反外國人經商法經營事業、偽造或使用偽造官方文件，以及觸犯可處五年或以上徒刑的罪犯。上述罪行的主犯、教唆者或協助犯案者，也適用相關規定。

泰國觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）28日表示，將與內政部、觀光警察局及移民局合作，對行為不當的外籍遊客採取「零容忍」政策。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，對於威脅公共安全、製造騷亂、對泰國文化不敬，或造成泰國民眾及其他遊客困擾的外籍人士，當局將迅速採取行動。

泰國近期發生多起外籍遊客與當地民眾發生爭執的事件。7月，一群義大利青少年在曼谷捷運（BTS）車廂內，大聲交談及叫喊，並與泰國女子發生爭執。義大利駐泰大使館後來發布影片，義大利青少年向泰國民眾道歉。另外，日前普吉島一家手機店懸掛巴勒斯坦旗幟，引發店家與以色列遊客激烈口角。

蘇拉薩說：「泰國開放並歡迎來自世界各地、尊重法律、泰國人民及泰國文化的遊客。同時，我們不歡迎也不會容忍無視法律、缺乏道德、不尊重泰國人民或製造麻煩、破壞社會秩序的遊客。」

他表示，若發現相關行為，當局「準備果斷執法並立即遣返」，以保障泰國民眾福祉及維持其他遊客的安全環境。

民族報報導，遣返決定須考量相關法律、內閣決議及泰國國際義務，並指出，遣返者原則上送回其國籍國；若有遭受酷刑、不人道待遇或強迫失蹤等風險，其他國家或國際組織可透過外交管道要求接收當事人，送往該國或第三國，但須取得當事人書面同意，且由提出要求的一方負擔相關費用。

精華 FAQ

  • 新規於28日生效，核心目的是加速非法外籍人士的遣返決定，並提升內政部、移民局與觀光警察等單位的跨部門協調效率。

  • 包括違反移民法入境或居留、從事非法工作、違反外國人經商法、偽造官方文件，以及觸犯可處5年以上徒刑的罪犯，主犯與共犯也適用。

  • 若外籍人士威脅公共安全、製造騷亂、冒犯泰國文化，或造成民眾與其他遊客困擾，當局將立即採取行動，必要時果斷執法並迅速遣返。

遣返 泰國 內政部

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