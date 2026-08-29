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邊境堰塞湖已溢流 3天後恐潰決再引暴洪

編譯周辰陽茅毅／綜合報導
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中尼邊境於西藏吉隆口岸上游、海拔2950公尺的一座堰塞湖，已開始溢流，恐潰決而再...
中尼邊境於西藏吉隆口岸上游、海拔2950公尺的一座堰塞湖，已開始溢流，恐潰決而再次引發暴洪。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

尼泊爾與西藏邊境因暴洪與土石流形成兩座堰塞湖，其中吉隆口岸上游堰塞湖已開始溢流，當局警告3天內恐潰決並再引發洪災。

尼泊爾與中國西藏邊境地區26日發生暴洪及土石流，中尼當局均示警兩國邊境有兩座堰塞湖形成。在西藏吉隆口岸上游、海拔2950公尺的一座堰塞湖28日開始溢流，恐潰決而再次引發暴洪。尼泊爾當局28日表示，正對這兩座堰塞湖進行監測。

根據尼泊爾當局發布的警告通知，鑒於災區有河道被冰崩碎屑堵塞而形成堰塞湖，溢流後恐再次引發山崩和雪崩，故下游河岸的居民、遊客、搜救人員及所有相關人員務須格外提高警覺，遠離河岸和危險區域。

中國當局也警告，在錯堅河與普熱普強藏布河的交會處，新形成的堰塞湖正溢流，預計三天內有300萬立方公尺的水、約1200座奧運標準游泳池的水量流入，故潰決風險很高，最大流量預計約9月1日會出現。

根據中方的無人機空拍畫面，西藏吉隆口岸上游的堰塞湖，初步測量已有5萬立方公尺的冰崩碎屑流入。中國水利部指出，未來一周的天氣預報顯示，降雨將進一步加劇潰決風險。該部研究員朱金峰說，水量持續增加，潰決風險也持續加大。

鑒於堰塞湖恐潰決，解放軍西藏軍區官兵在吉隆口岸的道路搶通工作已暫停，目前搶通至距離該口岸約3公里處。

紐約時報報導，尼泊爾在境內的河流及湖泊放置水位計，主要偵測季風引發的洪水或冰川湖潰決前較緩慢的水位上升。但這次發生太快，等到水位計偵測到幾乎已太遲。

尼泊爾特里布萬大學主任艾德希卡里說，尼泊爾政府雖擅長應對季風引發的洪水與常年洪水，但對於高速移動的暴洪措手不及。

中方救援人員在吉隆口岸附近災區勘查和救援。(新華社)
中方救援人員在吉隆口岸附近災區勘查和救援。(新華社)

精華 FAQ

  • 26日的暴洪與土石流在邊境形成兩座堰塞湖，其中一座已開始溢流。由於河道遭冰崩碎屑堵塞，加上後續降雨可能增加水量，潰決與再度暴洪的風險都很高。

  • 中方指出，錯堅河與普熱普強藏布河交會處的新堰塞湖正溢流，3天內約有300萬立方公尺的水流入，最大流量預計9月1日出現，潰決風險極高。

  • 紐約時報指出，尼泊爾平時主要監測季風洪水或較慢的冰川湖水位變化，但這次堰塞湖變化太快，等到水位計偵測到時可能已經太遲，救災單位也難以即時反應。

邊境 尼泊爾

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