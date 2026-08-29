暴洪近600死、2500失蹤 尼泊爾同意多國搜救

這張衛星圖顯示尼泊爾蒂穆爾地區在7月1日和8月28日遭遇山洪前後的建築物和道路景象對比。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 尼泊爾暴洪釀近600死、逾1900人失蹤，並在國際壓力下改變立場，允許印度、中國等國派專家協助搜救與災後應對。

中國西藏與尼泊爾 邊界的山區暴發彷彿「內陸海嘯 」的山洪三天後，尼泊爾政府原先表示不需外國協助搜救行動，但在多國強烈外交施壓後改變決定。尼泊爾官方28日晚表示，已尋獲579具遺體、1924人失蹤；失蹤者包括517名外國人，其中65名美國人、98名印度 人。中國當局則證實5人死亡、558人失蹤。

兩名已知的美國倖存者告訴CNN，洪水來襲時如同「海嘯」，但他們僥倖逃到了地勢較高的地方。由於擔心再次發生洪水，救援工作變得更加複雜。

華爾街日報報導，現年36歲的尼泊爾總理夏哈(Balendra Shah)3月在Z世代不滿浪潮中上台，現正面臨就任以來首次重大危機。他在臉書發文表示，搜救人員正優先救援受困於數座水力發電廠及遭洪水摧毀工程地點隧道內的工人。

加德滿都郵報報導，尼泊爾政府原本表示，本國搜救人員有能力處理搜救行動，因此不允許其他國家的搜救人員進入，但這項決定甚至維持不到一天，政府便改弦易轍。一名資深官員透露，由於各國公民也在洪災中失蹤，尼國政府受到國際社會極大壓力，要求至少允許搜救隊和部分專家進入，「我們正允許有限數量的專家進入特定地區」。

尼泊爾當局表示，只會在有需要的領域接受外國支援。尼國政府已透過跨部會協調委員會，批准印度、中國、澳洲和南韓派遣具有隧道救援、DNA檢測及法醫鑑定經驗的專家和技術人員團隊。外交部長卡納爾(Shisir Khanal)表示：「我們已確定三個需要支援的領域，並正據此尋求國際援助。」

一名尼泊爾外交部高官稍早對媒體說，婉拒多國願派搜救隊的提議，是基於尼泊爾2015年大地震救災期間的經驗；當時大批外國搜救隊湧入，各國相互競爭，導致協調與管理出現重大問題。

尼泊爾官員說，當局將在災後重建階段，尋求國際間更多金援和其他援助；當局表示，暴洪已損毀80座橋梁和40公里的鋪面道路。

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹宣布，動用200萬美元的緊急應變基金，協助醫療、庇護及供水。國際紅十字會與新月會也發起3100萬美元的緊急募款行動。