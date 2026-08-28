日本AI轉型上熱下冷 高市上家教課 企業半數員工得自學

人工智能（AI）工程師出身的日本新興政黨「未來團隊」黨魁安野貴博（圖左）28日率領黨高層，應邀到首相官邸，指導首相高市（右二）使用AI。（取材自Ｘ平台）

日本 在人工智慧 （AI）領域的推動呈現官民落差。在政治端，日本首相高市早苗 近日邀請政壇新貴親自指導AI應用，展現政府高層帶頭轉型的姿態；然而最新企業調查指出，儘管日本企業投資AI意願強烈，實際將投資轉化為全公司層面商業成果的比例卻遠低於全球平均，且有高達半數員工必須靠自學因應轉型。

綜合港媒明報等媒體報導，主打科技政策的日本新興政黨「未來團隊」黨魁安野貴博等高層，於28日前往首相官邸與首相高市早苗會面，並作為高市的「AI家庭教師」，現場指導其操作AI。

授課期間，高市成功利用語音指示AI應用程式，計算政府高物價對策對不同階層家庭的幫助，並開玩笑表示自己「可能已不再需要兩名首相秘書官」。高市表示「聽說現在必須每兩、三個月便需關注一下AI技術發展的進度」，身為AI工程師出身的安野貴博則回應，「據說一個組織的生產力會根據其高層使用和體驗AI的程度而發生徹底改變」，呼籲政府官員積極採用AI。

高市隨後在社交平台X發文指出，當局正向18萬名公務員推廣使用名為「源內」的政府版本生成式AI系統。根據共同社此前報導，「源內」由日本數碼廳自主研發，自5月起試驗性引入，近期已將對象擴大至其他省廳的18萬名國家公務員，其重點功能包括輔助撰寫國會答辯稿。

成立於去年5月的「未來團隊」目前在眾參兩院共占12席。針對媒體詢問教導首相使用AI是否為入閣鋪路，安野未正面回應，僅表示若獲邀入閣將是該黨的「新嘗試」；朝日電視台則報導指出，雙方當天並未就「未來團隊」入閣一事進行討論。

儘管政府高層積極推廣，但日本民間企業的轉型成效仍面臨考驗。根據顧問機構Accenture最新發布的「變革脈動」（Pulse of Change）調查，高達78%的日本高階主管計畫在未來12個月內擴大AI投資，與全球82%的平均值相當。

然而，調查顯示僅有13%的日本企業透過AI應用取得全公司範圍的持續性商業成果，顯著低於全球平均的23%。同時，僅48%的日本高階主管對其AI專案能產生可量化成果並向管理層報告具備「足夠或高度信心」，低於全球的55%，反映出投資與產出不成比例的困境。

員工體感方面同樣存在落差，僅57%的日本員工認為AI提升了工作效率（全球平均為81%）。

Accenture日本分公司人才策略主管Ayako Motonori指出，日本企業在將AI投資轉化為全公司成果與員工體驗上仍面臨挑戰。調查補充，64%的日本高階主管坦言難以招募與培訓AI專業人才，87%認為AI將改變初階人才所需技能，但僅60%認為AI應用會創造新的初階職位，低於全球的73%。