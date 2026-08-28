尼泊爾洪災拒外國協助搜救不到1天 多國施壓後改口

尼泊爾努瓦科特縣德維加特遭山洪侵襲，居民28日從受損房屋中搶救家當。（美聯社）

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山 區26日發生彷彿「內陸海嘯」的暴洪與土石流，已有超過2480人失蹤、至少584人確認死亡，搜救工作仍在持續。尼泊爾政府原先表示不需外國協助搜救行動，但在多國強烈外交施壓後改變決定。

華爾街 日報報導，尼泊爾官方28日晚間表示，尼國有1924人失蹤，已尋獲579具遺體。失蹤者包括517名外國人，其中65名美國人、98名印度 人。新華社指出，中國當局稍早證實5人死亡、558人失蹤。

現年36歲的尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）3月在Z世代不滿浪潮中上台，現正面臨就任以來首次重大危機。他在臉書發文表示，搜救人員正優先救援受困於數座水力發電廠及遭洪水摧毀工程地點隧道內的工人。

不過，加德滿都郵報報導，尼泊爾政府原本表示，本國搜救人員有能力處理搜救行動，因此不允許其他國家的搜救人員進入，但這項決定甚至維持不到一天，政府便改弦易轍。一名資深官員透露，由於各國公民也在洪災中失蹤，尼國政府受到國際社會極大壓力，要求至少允許搜救隊和部分專家進入，「我們正允許有限數量的專家進入特定地區」。

根據報導，數個國家宣布向尼泊爾提供救援物資時，也表達派遣專家團隊的意願，但尼國政府並未接受。至少兩國使館官員表示，他們已有數十名公民失蹤，因此一直要求尼國政府允許他們的團隊協助搜救，但尚未得到正面回應。其中一名使館官員指出，搜尋該國失蹤人士3天來仍沒有任何具體進展，令他們非常擔憂。

尼泊爾當局表示，只會在有需要的領域接受外國支援。尼國政府已透過跨部會協調委員會，批准印度、中國、澳洲和南韓派遣具有隧道救援、DNA檢測及法醫鑑定經驗的專家和技術人員團隊。外交部長卡納爾（Shisir Khanal）表示：「我們已確定3個需要支援的領域，並正據此尋求國際援助。」