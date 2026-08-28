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尼泊爾洪災增至475死 記者不信淹到家鄉 致電驚聞村莊親友都沒了

編譯周辰陽／即時報導
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尼泊爾努瓦科特縣特里蘇里遭山洪及土石流侵襲，民眾28日走過滿是泥濘的道路。（路透...
尼泊爾努瓦科特縣特里蘇里遭山洪及土石流侵襲，民眾28日走過滿是泥濘的道路。（路透）

尼泊爾與中國邊境一處冰川26日崩塌，引發數層樓高的致命洪水與泥流，死亡人數截至28日上午已達475人。加德滿都郵報記者保德爾（Arjun Poudel）寫下自己的村莊如何在洪災中瞬間消失。

保德爾寫道，洪災當天早上，他正前往加德滿都的辦公室，途中接到妻子來電說：「特里蘇里河（Trishuli）發生洪水了，索勒市集（Sole Bazaar）和貝特拉瓦蒂（Betrawati）好像出事了，大家都說那裡什麼都沒剩下。」

他一開始不相信妻子的說法。索勒是他從小生活的村莊，自認最了解當地，如果這種事情可能發生，他肯定早就會知道，「我甚至沒聽說雨下得異常大。而且這個聚落並不是河水能淹到的地方，即使碰上嚴重的季風雨季也不會。」

保德爾原本沒把妻子的通知放在心上，繼續趕路準備開會，直到打開新聞網站，看見「特里蘇里河爆發大洪水」的標題，才立刻打電話給另一名記者尼蘭詹（Niranjan）。尼蘭詹的家人住在索勒市集，叔叔則住得離河更近。

尼蘭詹在第一聲鈴響就接起電話，一口氣說道：「大哥，我也才剛聽說。我誰都聯絡不上。媽媽不行，爸爸不行，我叔叔、嬸嬸也不行，甚至沒有任何人的電話打得通。」

保德爾與尼蘭詹接著把手上所有家鄉親友的電話都打了一遍，卻沒有一通打得通。保德爾終於聯絡上一戶熟識人家時，對方的妻子只說：「村子裡什麼都沒剩下了，大多數人都不在了。」

保德爾仍無法相信。索勒和圖普切（Tupche）坐落在比河床高出將近100公尺的地方，44歲的他從未見過河水淹到這麼高，而且在人們的記憶中，幾百年來也從未發生過。他的表親、鄰居和兒時玩伴都在那裡，「除了我自己家裡的人之外，我這輩子愛過的每一個人，都來自那座村莊。」

保德爾開始一個接一個打電話給親友，隨著影片和照片陸續傳到手機，噩耗也接連而來。保德爾的一名阿姨被洪水沖走，她的兒子、也就是保德爾的表哥馬杜（Madhu）及妻子也被沖走；另一名阿姨同樣失蹤，她的孫子西詹（Sijan）和妻子也遭同一波洪水捲入，西詹的兒子和媳婦則聯絡不上、下落不明。保德爾的舅舅當天早上出門割草餵牛，也再也沒有回來。

接著，尼蘭詹的叔叔打電話來。尼蘭詹的父親、母親、叔叔、嬸嬸，還有年幼的妹妹希瑪妮（Himani），全都被洪水沖走了，「我們完了。」

保德爾指出，洪水帶走的不只是村莊，也沖毀了通往縣政府所在地及國內其他地區的道路，整個拉蘇瓦縣因此與公路網中斷。供應生活所需的市集沒了，代表再也沒有地方可以買東西；耕種的田地沒了，就連各家仍儲存在家中的穀物，也無法磨成米或麵粉，因為磨坊同樣被摧毀。

保德爾最後寫道，他不斷問自己：「究竟要多久，我的村莊才能再次看起來像我的村莊？」但沒有人有答案。他們從未見過這樣的洪水，一座如此翠綠的村莊，在短短幾分鐘內化為廢墟。老人們不停重複同一句話，彷彿只要說得夠多次，答案就可能因此改變：「這個地方，還有可能恢復成從前的模樣嗎？」

精華 FAQ

  • 尼泊爾與中國邊境一處冰川崩塌後，引發數層樓高的洪水與泥流，迅速吞沒沿河聚落。截至28日上午，死亡人數已攀升至475人。

  • 因為索勒是他從小生活的村莊，他自認最熟悉當地，且從未聽過異常大雨。加上村子地勢高，平時連嚴重季風雨季也不會被河水淹到。

  • 洪水不僅沖走多名保德爾與尼蘭詹的親友，也摧毀道路、市集、田地與磨坊，讓拉蘇瓦縣與外界交通中斷，生活供應和農產加工全陷入停擺。

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