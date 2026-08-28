正值岡仁波齊峰「轉山」朝聖旺季 山洪釀大批外籍遊客失聯

造成大量民眾失蹤及死亡的原因之一，是目前正是朝聖的旺季。（新華社）

這次災難之所以波及極高比例的外籍人士，主要與當地的宗教朝聖文化有關。英國廣播公司新聞網(BBC News)報導，災區附近有兩座高海拔湖泊，分別是西藏岡仁波齊峰(Mount Kailash)附近的瑪旁雍錯湖(Lake Mansarovar)，以及尼泊爾 拉蘇瓦地區(Rasuwa)的戈賽昆達湖(Gosaikunda)，是印度 教、佛教與耆那教(Jains)信徒奉為聖地的朝聖地。

每年有數以萬計旅客經由尼泊爾前往瑪旁雍錯湖朝聖。每年這個時候也是朝聖旺季，許多旅客、尤其印度旅客會前往瑪旁雍錯湖，並在戈賽昆達湖進行宗教淨身儀式。

旅行社人員告訴BBC，這條朝聖路線相當熱門，許多旅客會選在這個時節前往，欣賞被視為吉兆的滿月。

岡仁波齊峰是位於西藏西南部的喜馬拉雅山脈山峰，靠近中國與尼泊爾及印度的接壤邊境，拔高度超過2萬1000呎，跟緊鄰的瑪旁雍錯湖長久以來都是梵語宗教與文學傳統的一部分。

岡仁波齊峰對印度教、佛教、耆那教以及西藏苯教傳統都有神聖意義，各個宗教都把這座山峰跟不同信仰與神聖歷史結合在一起。

「國際綜合山地發展中心」(International Centre for Integrated Mountain Development，ICIMOD)指出，岡仁波齊峰認為是印度教毀滅之神「濕婆」(Shiva)以及象徵婚姻、生育與母性的「雪山神女」(Parvati)的居所。

西藏苯教傳統的信徒把岡仁波齊峰視為心靈力量的聖地，並把這個地區與西藏苯教傳統創始人敦巴辛饒(Tonpa Shenrab)聯繫在一起。

曾在西藏做研究的波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)地理學教授葉蓓(Emily Yeh)在2017年著作指出，岡仁波齊峰與神話裡的須彌山(Mount Meru)有關。須彌山在印度教及佛教宇宙觀裡被視為世界的中心。

周圍自然景觀也在當地傳說與喜馬拉雅傳統中扮演重要角色。

ICIMOD在2017年出版的「共享神聖景觀」(Shared Sacred Landscapes)書中收集了一些故事，其中一個故事描述錫克教創始人古魯‧那納克(Guru Nanak)探訪渴望前往岡仁波齊峰朝聖的村民。那納克教導村民說，真正的朝聖是內在心靈的探索之旅。

每年8月到8月或9月間，印度政府舉辦官方的岡仁波齊峰-瑪旁雍錯湖朝聖活動，路線穿過北阿坎德邦(Uttarakhand)與錫金邦(Sikkim)。

按照傳統，朝聖者徒步繞行而非攀登岡仁波齊峰，環繞整座山的路徑大約33哩，通常需要三天才能完成。信徒認為環山能夠洗滌罪孽。印度教徒、佛教徒傳統上以順時針方向繞山，苯教信徒則以逆時針方向前行。

美聯社報導，洪水失蹤者至少178人來自印度，多數人據信當時正在參與朝聖。

造成大量民眾失踪及死亡的原因之一，是目前正是朝聖的旺季。圖為印度教的象徵濕婆林伽。（美聯社）