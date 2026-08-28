我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

正值岡仁波齊峰「轉山」朝聖旺季 山洪釀大批外籍遊客失聯

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
造成大量民眾失蹤及死亡的原因之一，是目前正是朝聖的旺季。（新華社）
造成大量民眾失蹤及死亡的原因之一，是目前正是朝聖的旺季。（新華社）

這次災難之所以波及極高比例的外籍人士，主要與當地的宗教朝聖文化有關。英國廣播公司新聞網(BBC News)報導，災區附近有兩座高海拔湖泊，分別是西藏岡仁波齊峰(Mount Kailash)附近的瑪旁雍錯湖(Lake Mansarovar)，以及尼泊爾拉蘇瓦地區(Rasuwa)的戈賽昆達湖(Gosaikunda)，是印度教、佛教與耆那教(Jains)信徒奉為聖地的朝聖地。

每年有數以萬計旅客經由尼泊爾前往瑪旁雍錯湖朝聖。每年這個時候也是朝聖旺季，許多旅客、尤其印度旅客會前往瑪旁雍錯湖，並在戈賽昆達湖進行宗教淨身儀式。

旅行社人員告訴BBC，這條朝聖路線相當熱門，許多旅客會選在這個時節前往，欣賞被視為吉兆的滿月。

岡仁波齊峰是位於西藏西南部的喜馬拉雅山脈山峰，靠近中國與尼泊爾及印度的接壤邊境，拔高度超過2萬1000呎，跟緊鄰的瑪旁雍錯湖長久以來都是梵語宗教與文學傳統的一部分。

岡仁波齊峰對印度教、佛教、耆那教以及西藏苯教傳統都有神聖意義，各個宗教都把這座山峰跟不同信仰與神聖歷史結合在一起。

「國際綜合山地發展中心」(International Centre for Integrated Mountain Development，ICIMOD)指出，岡仁波齊峰認為是印度教毀滅之神「濕婆」(Shiva)以及象徵婚姻、生育與母性的「雪山神女」(Parvati)的居所。

西藏苯教傳統的信徒把岡仁波齊峰視為心靈力量的聖地，並把這個地區與西藏苯教傳統創始人敦巴辛饒(Tonpa Shenrab)聯繫在一起。

曾在西藏做研究的波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)地理學教授葉蓓(Emily Yeh)在2017年著作指出，岡仁波齊峰與神話裡的須彌山(Mount Meru)有關。須彌山在印度教及佛教宇宙觀裡被視為世界的中心。

周圍自然景觀也在當地傳說與喜馬拉雅傳統中扮演重要角色。

ICIMOD在2017年出版的「共享神聖景觀」(Shared Sacred Landscapes)書中收集了一些故事，其中一個故事描述錫克教創始人古魯‧那納克(Guru Nanak)探訪渴望前往岡仁波齊峰朝聖的村民。那納克教導村民說，真正的朝聖是內在心靈的探索之旅。

每年8月到8月或9月間，印度政府舉辦官方的岡仁波齊峰-瑪旁雍錯湖朝聖活動，路線穿過北阿坎德邦(Uttarakhand)與錫金邦(Sikkim)。

按照傳統，朝聖者徒步繞行而非攀登岡仁波齊峰，環繞整座山的路徑大約33哩，通常需要三天才能完成。信徒認為環山能夠洗滌罪孽。印度教徒、佛教徒傳統上以順時針方向繞山，苯教信徒則以逆時針方向前行。

美聯社報導，洪水失蹤者至少178人來自印度，多數人據信當時正在參與朝聖。

造成大量民眾失踪及死亡的原因之一，是目前正是朝聖的旺季。圖為印度教的象徵濕婆林伽...
造成大量民眾失踪及死亡的原因之一，是目前正是朝聖的旺季。圖為印度教的象徵濕婆林伽。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因災區正逢岡仁波齊峰朝聖旺季，許多外籍旅客，尤其印度信徒，集中前往瑪旁雍錯湖與戈賽昆達湖進行宗教活動，山洪因此波及大量朝聖人潮。

  • 岡仁波齊峰對印度教、佛教、耆那教與西藏苯教都具神聖意義，常被視為濕婆或須彌山相關聖地，也使周邊湖泊成為重要朝聖與淨身場所。

  • 美聯社指出，失聯者至少有178人來自印度，多數人據信當時正在參與朝聖行程，顯示這次災害與當地宗教朝聖活動高度重疊。

印度 尼泊爾

上一則

冰川崩斷+山體崩塌 尼泊爾「混合式山崩」半座山峰瞬消失

下一則

泥流吞沒巴士如捲玩具 尼泊爾獲救者：我拉不住妻，她還埋泥漿下

延伸閱讀

西藏尼泊爾洪災重創朝聖路線 生還者憶泥流吞噬家園

西藏尼泊爾洪災重創朝聖路線 生還者憶泥流吞噬家園
尼泊爾山洪預警失靈原因曝 男目睹妻子被沖走、工人靠芒果樹撿回一命

尼泊爾山洪預警失靈原因曝 男目睹妻子被沖走、工人靠芒果樹撿回一命
疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤

疑冰崩引發山洪 尼泊爾至少97人罹難逾400人失蹤
尼藏土石流 巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

尼藏土石流 巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

熱門新聞

外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻