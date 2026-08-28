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尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

泥流吞沒巴士如捲玩具 尼泊爾獲救者：我拉不住妻，她還埋泥漿下

編譯盧思綸／綜合報導
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尼泊爾的倖存者回到殘破的家園，慘不忍睹。（歐新社）
尼泊爾的倖存者回到殘破的家園，慘不忍睹。（歐新社）

尼泊爾與西藏邊境地區26日發生大規模山洪與土石流，中國一側的監視器畫面顯示，夾帶泥漿、岩石及殘骸的洪流宛如一堵巨牆，猛烈衝向數層樓高的建築，瞬間將其吞沒，巴士與汽車如玩具般被沖走。尼泊爾災區可見部分建築連二樓都覆滿淤泥，車輛遭到掩埋，樹枝及電線掛滿殘骸，生還者全身沾滿泥巴。

天空新聞網報導，68歲尼泊爾男子巴拉爾(Keshav Prasad Baral)回憶，泥流如巨浪般直撲住家，他試圖抓住妻子的手，帶她逃往屋頂露台，妻子卻在眼前被泥流沖走埋沒。他在事發四小時後被直升機救走，但妻子失蹤。他悲痛表示：「我的妻子還埋在泥漿下，她已經走了。」

24歲勞工庫馬爾告訴路透，當時他正在新建房屋外挖掘約1.5公尺深的廁所糞坑，突然聽見異常的嘶嘶聲，同事立即大喊要他爬出坑洞逃命。他剛開始奔跑，一堵夾帶洪水、泥漿與岩石的巨牆轟然襲來，將他沖向下游。

庫馬爾在洪流中被一棵芒果樹攔住，緊抓樹幹等待救援，並親眼看到他原本施工的房屋消失。他說：「幸好我卡在芒果樹上，要是沒有那棵樹，我早就被沖走沒命了。」警方其後將他救出，他因遭洪水與巨石撞擊，右腿受傷。

另一名居民拉傑班達里(Tula Bahadur BK)表示，山洪襲來時，當地居民正準備出門上班，洪水轉眼間摧毀整個市集區，「究竟有多少人失蹤或死亡，我們不知道」。當地醫護人員比克說，河畔聚落幾乎全被沖走，他的五個親人下落不明，「放眼望去，滿目瘡痍。」

專家指出，這次災前未見降雨，現行洪水預警系統難以及時示警。美國水文學家沙里夫說，等到看見洪流逼近時已經太遲，徒步或開車逃跑都沒有用，唯一的求生辦法是立即往高處移動，要爬上至少約六公尺高的山坡。

尼泊爾官員表示，救援直升機無法在拉蘇瓦區幾個受災地區降落。當地人口約5萬人，河流水位也已高於正常水位。

電視畫面顯示民房倒塌、汽車漂流，鐵橋也遭洪水沖走。目擊者告訴路透，洪流吞沒整個村落。

冰泥流所到之處，建築物也隨即變成斷垣殘壁。（歐新社）
冰泥流所到之處，建築物也隨即變成斷垣殘壁。（歐新社）

精華 FAQ

  • 26日邊境地區發生大規模山洪與土石流，夾帶泥漿、岩石和殘骸的洪流沖毀房屋、掩埋車輛，甚至把巴士與汽車像玩具一樣沖走，災情相當嚴重。

  • 巴拉爾回憶泥流直撲住家時，他想抓住妻子一起逃往屋頂，但妻子仍被洪流沖走並埋在泥漿下。他4小時後獲直升機救出，妻子則至今失蹤。

  • 專家指出災前未見明顯降雨，現有洪水預警難以及時發揮作用；且救援直升機無法在部分地區降落，居民若等到看見洪流才逃已太遲，只能立刻往高處跑。

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