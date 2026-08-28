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冰川崩斷+山體崩塌 尼泊爾「混合式山崩」半座山峰瞬消失

國際中心、記者陳宥菘／綜合報導
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位於中尼邊境的朗當利龍峰高逾7227公尺，大約在其5200公尺高度的巨大冰川26...
位於中尼邊境的朗當利龍峰高逾7227公尺，大約在其5200公尺高度的巨大冰川26日崩落，夾帶山體碎塊造成冰石流，一路下沖，造成上千人失蹤，數百人喪生的慘劇。（取自維基）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼泊爾朗當利龍峰發生冰川崩斷與山體崩塌。
  • 重點二：冰岩混合式山崩引發洪水土石流，迅速沖入河谷市區。
  • 重點三：衛星與地震資料顯示崩塌規模巨大，疑與暖化有關。

地質學家與冰川學家初步研判，中國與尼泊爾邊境26日發生的致命洪災土石流，原因很可能是冰川崩斷加上山體崩塌。路透報導，兩國邊界尼泊爾側海拔達7227公尺(約2萬3710呎)的「朗當利龍峰」(Langtang Lirung)其高度約在5200公尺(約1萬7060呎)的巨大冰川突然斷裂，夾帶山體沿著河道向下崩落一路沖擊到3800公尺(約1萬2467呎)高度的河谷，引發洪水和土石流，進入民眾聚集的市區，造成慘重傷亡。

衛星照片顯示，朗當利龍峰山體和冰川發生大規模崩塌，巨量冰體及岩石砸入山谷，導致地貌明顯改變，彷彿半座山峰都消失。

根據尼泊爾災難風險縮減暨管理局(NDRRMA)在社群平台X發布的訊息，對Planet Labs衛星影像的初步研究顯示，距離尼泊爾與中國在拉蘇瓦嘉迪(Rasuwagadhi)邊境口岸東北方約20公里(12.4哩)的倫德河(Lhende River)流域發生冰岩混合式山崩，大量土石湧入河道，引發夾帶巨量泥沙與碎屑的暴洪。

紐約時報報導，加拿大卡加立大學地質學家舒加說：「從影像來看，基本上是當地一座冰川斷成兩截，導致巨冰自谷底上方垂直墜落。谷底宛如被炸彈轟炸過一樣，滿是冰川碎裂後的堆積物。」

科學家指出，氣候變遷引發的暖化可能加速冰川崩塌，但確切原因仍有待釐清。

舒加表示，26日斷裂的冰體寬約610公尺(約2001呎)，整塊脫落後將冰、水混合物直接傾瀉至谷底。

同樣參與衛星分析的英國丹迪大學冰川學家庫克指出，高海拔山區的龐大冰體蘊含極高位能，一旦斷裂，下墜時的強大衝擊力會將寒冰直接撞擊、粉碎為移動速度極快的危險流體。研究團隊分析，冰川斷裂點位於尼泊爾首都加德滿都北方約64公里(約39.7哩)，崩落的冰流土石沿山谷向西北方推進，一路湧向尼泊爾與西藏交界的波特科西河。

法國格勒諾伯—阿爾卑斯大學地貌學家庫克表示，地震監測儀器顯示，當地時間26日上午8時40分左右，有一大團物質突然向山下急速位移，隨後偵測到代表洪水的「流體訊號」。

舒加表示，儘管目前的氣象數據還不夠完整，但衛星影像顯示前一天的積雪大幅消融，顯示偏高的氣溫可能融化部分冰川，進而促成冰川崩斷。

美國地質調查局(USGS)最初記錄到當地發生地震，隨後更正指地震訊號其實是山體滑坡造成的振動。根據中國地震局，26日上午，土石流災害發生時，在距離吉隆口岸約20公里(約12.4哩)外區域測到規模5.2地震，經對波形分析確認，這次地震是一次典型的崩塌型地震，而非由地底斷層引發的傳統地震，顯見土石流威力驚人。

中國官媒引述中國自然資源部專家郭兆成研判，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發，冰崩落體高速向下沖刷，沿溝道挾帶冰磧物演變為碎屑流，進而匯入吉隆藏布形成土石流，土石流在7分鐘內奔襲20公里(12.4哩)，速度極快。

衛星圖在災變前後比對，原本狹窄的河道，被冰泥流衝擊過破壞了原本地貌。（路透）
衛星圖在災變前後比對，原本狹窄的河道，被冰泥流衝擊過破壞了原本地貌。（路透）

冰川崩斷釀尼泊爾洪災
冰川崩斷釀尼泊爾洪災

精華 FAQ

  • 地質學家初步研判，主因是高海拔冰川突然崩斷，並伴隨山體崩塌。冰體與岩石高速下滑後，沿河道形成混合式山崩，進一步演變成致命洪水與土石流。

  • 因為崩落的冰體與岩石量非常大，從高處垂直墜落時釋放巨大能量，將冰川粉碎成高速流動的冰岩碎屑流，僅約7分鐘就沿山谷推進20公里。

  • 科學家認為，前一天積雪明顯消融，顯示高溫可能削弱冰川結構，增加崩斷風險。不過確切誘因仍待更多氣象、地形與衛星資料進一步釐清。

邊境 冰川 尼泊爾

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