最愛開冷氣城市 東京每天吹14小時12分奪冠 第2名在美國

夏天最炎熱時期，東京民眾家中每日平均使用冷氣14小時12分；示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大金調查12城市冷氣使用，東京夏季日均14小時12分居首。

大金調查12城市冷氣使用，東京夏季日均14小時12分居首。 重點二： 休士頓與杜拜分列第2、第3，12城平均每日使用10小時10分。

休士頓與杜拜分列第2、第3，12城平均每日使用10小時10分。 重點三：高溫正改變生活型態，約9成受訪者願為舒適健康增開冷氣。

日本 空調大廠大金工業（Daikin）調查全球12個城市的冷氣 使用狀況發現，在最炎熱時期，東京民眾家中每日平均使用冷氣14小時12分，居12個城市之首。

日本「讀賣新聞」報導，大金工業這項調查於今年5月至6月透過網路進行，對象為各城市家中有冷氣的20多歲至60多歲民眾，共計1200人。調查的城市為日本東京、中國上海、泰國曼谷、印度德里、阿拉伯聯合大公國杜拜 、土耳其伊斯坦堡、法國巴黎、西班牙馬德里、奈及利亞拉哥斯、巴西聖保羅、美國紐約、美國休士頓。

排名第2的是美國休士頓，14小時2分；其次為阿拉伯聯合大公國的杜拜，12小時56分；中國上海則以11小時56分排名第4。12個城市的整體平均使用時間則為10小時10分。

相較於5年前，這次回答「天氣變熱了」的受訪者比率，曼谷97%最高，其次為東京與德里，均為94%。12個城市的平均比率則為86.5%。

東京6月至8月的平均最高氣溫，2023年至2025年間為31.9度，比2018年至2020年間上升2.3度，幅度為12個城市中最大。

在東京，有約3成的受訪者表示，冷氣幾乎全天運轉，大金工業對此分析指出：「由於東京夏季氣溫持續升高，長時間使用冷氣已逐漸成為普遍現象。」

當被問及「過去是否曾感受到疑似因高溫造成的身體不適？」時，12座城市有89.9%的受訪者曾感受過類似經驗。在具體症狀中，最常見的是「睡眠品質下降」（58.3%），其次為「疲勞感或身體倦怠」（50.9%）以及「頭痛」（36.1%）。

當被問及「過去1年中，受到高溫影響，您本人或與您同住的家人的生活習慣或行為是否出現變化？」時，12座城市最多人選擇的回答是「曾減少白天外出或戶外活動」（59.1%）。以個別城市來看，伊斯坦堡（74%）、曼谷（73%）及德里（70%）有較多民眾表示曾減少白天外出或戶外活動。

與上題相關，受到高溫影響，12座城市的受訪者也有人選擇「整體而言，在家或室內度過的時間增加」（40.7%）、「調整穿著及洗澡次數、利用涼爽設施以及改變活動時間」（37%）。

此外，當被問及「如果沒有高昂電費或電力供應受限等問題，您是否願意為了舒適及健康而增加空調使用？」時，12座城市約9成受訪者回答「是」，比率最高的是曼谷（98%）、拉哥斯（96%）、伊斯坦堡（96%）、德里（95%）、上海（95%）。這意味著，在經常無法充分使用空調的拉哥斯、曼谷及德里，民眾使用空調的意願也依然偏高。