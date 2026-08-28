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尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

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尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

編譯周辰陽／即時報導
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尼泊爾遭山洪侵襲，一名孩童27日走在災後泥濘中。(美聯社)
尼泊爾遭山洪侵襲，一名孩童27日走在災後泥濘中。(美聯社)

尼泊爾與中國邊境一處冰川26日崩塌，引發數層樓高的致命洪水與泥流，死亡人數截至28日上午已達469人，另有超過500名外國人失蹤。不過，尼泊爾政府拒絕多國派遣搜救隊的提議，表示本國軍警有能力處理搜救行動。

加德滿都郵報27日報導，根據尼泊爾警方資料，失蹤者包括178名印度人、65名美國人、51名馬來西亞人、53名烏克蘭人、33名英國人、35名澳洲人、25名加拿大人，以及其他30多個國家的公民。中國官員表示，至少100名中國公民在尼泊爾失聯；印度外交部則表示，超過200名印度公民受困洪災地區，正尋求撤離。

印度、中國、美國、英國、日本、南韓、斯里蘭卡及孟加拉都曾要求尼泊爾允許各國搜救隊協助救援。一名尼泊爾外交部高階官員表示，政府已收到多個國家及組織透過正式或非正式管道提出的請求，但已告知對方，尼泊爾安全機構有能力自行搜救。

尼泊爾政府是採納軍警建議，並考量2015年地震的經驗後，決定拒絕外國搜救隊。當時大量外國搜救隊湧入，加上各國相互競爭，造成嚴重的協調與管理問題。

與此同時，尼泊爾外交部成立緊急應變小組，由一名次長級官員率領，負責協調受洪災影響外國人的搜索、救援、資訊核實及領事協助。外交部發言人表示，該小組是單一聯繫窗口，外國人親屬可直接聯繫；外交使團、國際組織、失蹤者家屬及民眾如掌握拉蘇瓦山洪中受影響或失蹤外國人的資訊，也可透過專用熱線及電子郵件聯繫。

報導同時指出，部分國家已宣布提供財務援助，更多國家也表達願意支援相關工作。尼泊爾則希望透過單一窗口機制接受現金捐款，並已指示駐外使團只能透過總理救濟基金尋求財務支援。官員表示，重建階段將尋求額外財務援助及其他支援。

精華 FAQ

  • 截至28日上午，洪災與泥流已造成469人死亡，另有超過500名外國人失蹤，失蹤者包含多國公民，災情相當嚴重。

  • 失蹤者包括178名印度人、65名美國人、51名馬來西亞人、53名烏克蘭人、33名英國人、35名澳洲人、25名加拿大人等，另有100名以上中國公民失聯。

  • 尼泊爾政府認為本國軍警足以處理搜救，並參考2015年地震時外援湧入造成協調混亂的經驗，因此決定不讓外國搜救隊進入。

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